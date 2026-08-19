Warner Bros. anunció este martes 18 de agosto que Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu visitarán CDMX por Digger.

La Ciudad de México está incluida entre las cinco ciudades que formarán parte del tour de promoción de la cinta del director de Amores Perros.

¿Cuándo es la visita en CDMX de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu por Digger?

Hasta el momento, Warner Bros. no ha dado más detalles sobre la visita de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu a CDMX.

Se sabe que será un fan event con motivo del estreno de Digger, película que llega a salas de cine en México el próximo jueves 1 de octubre de 2026.

Además de CDMX, la gira promocional de la nueva película de Iñárritu contempla llegar a Londres, Los Angeles, Seúl y Tokio.

Alejandro González Iñárritu durante la ceremonia de ingreso a El Colegio Nacional (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Digger representa el regreso a la silla de director de Alejandro González Iñárritu tras Bardo.

El proyecto, descrito como una “comedia de proporciones catastróficas”, ha llamado la atención por que está protagonizado por Tom Cruise.

Su trama se centra en la historia de Digger Rockwell, CEO de la empresa más poderosa del mundo, quien deberá salvar al planeta de la destrucción que él mismo provocó.

Además de Tom Cruise, el elenco de Digger lo conforman estrellas como Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed, y Jesse Plemons.

La cinta también cuenta con la fotografía del talentoso Emmanuel Lubezki.