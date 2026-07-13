Alejandro González Iñárritu presentó el tráiler de Digger, su nueva película protagonizada por Tom Cruise y Jesse Plemons.

En menos de tres minutos, Tom Cruise sorprende con un look irreconocible al interpretar a un excéntrico magnate petrolero cuya negligencia desencadena una catástrofe climática global.

La cinta, descrita por Jesse Plemons como “uno de los guiones más extraños, divertidos y trágicos”, es una sátira de humor negro sobre el ego y el capitalismo.

Digger llegará a cines mexicanos el 1 de octubre de 2026 y un día después a Estados Unidos.

¿De qué trata Digger, la nueva película de Iñárritu protagonizada por Tom Cruise y Jesse Plemons?

Digger es una sátira de humor negro sobre el ego y el capitalismo.

Digger Rockwell se embarca en una frenética misión para demostrar que, además de ser el hombre más poderoso del mundo, es el salvador de la humanidad.

Y es que por ignorar las advertencias sobre el peligro de sus oleoductos y el impacto que tendrán en un glaciar de Groenlandia, provoca una catástrofe climática global.

Su negligencia lo pone en la mira del Presidente de los Estados Unidos, quien le exige solucionar el problema a como dé lugar.

Película Digger (@WBPicturesLatam / X)

Además de Tom Cruise y Jesse Plemons, el elenco incluye a:

John Goodman, de 74 años.

Sandra Huller, de 48 años.

Riz Ahmed, de 43 años.

Michael Stuhlbarg, de 58 años.

Sophie Wilde, de 29 años.

Emma D’Arcy, de 34 años.

Digger se estrenará en cines mexicanos el primero de octubre, un día después saldrá a la luz en Estados Unidos.

Desde ya críticos de cine dan por hecho que la cinta abre a Tom Cruise la oportunidad de ganar un Premio Oscar por su interpretación.

Cabe señalar que el actor ya tiene una de éstas codiciadas estatuillas. En noviembre de 2025 recibió un Premio Oscar Honorífico de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.