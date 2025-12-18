El director mexicano de cine, Alejandro González Iñárritu de 62 años de edad, ha presentado el tráiler de Digger, su nueva película protagonizada por el actor Tom Cruise.

Digger, la nueva película con Tom Cruise de 63 años de edad, de Alejandro González Iñárritu que incluso ya reveló su fecha de estreno para el 2 de octubre de 2026. Te dejamos su primer adelanto:

¿De qué trata Digger, la nueva película con Tom Cruise de Alejandro González Iñárritu?

Según el primer adelanto dado a conocer por Warner Bros, Digger, la nueva película con Tom Cruise de Alejandro González Iñárritu se centrará en el personaje de Digger Rockwell el “hombre más poderoso del mundo”.

Quien protagonizará una peligrosa aventura contra el tiempo, luego de desatar una catástrofe que pone a toda la humanidad en peligro, por lo que formará parte de “una misión frenética” donde demostrará que es “el salvador de la humanidad”.

Además de que Digger, la nueva película con Tom Cruise de Alejandro González Iñárritu será una “comedia de proporciones catastróficas”.

Por otra parte, además de dirigir la película, Alejandro González Iñárritu coescribrió la historia con Alexander Dinelaris y Nicolas Giacobone, con quienes trabajó en Birdman; además de la escritora Sabina Berman.

Alejandro González Iñárritu presenta tráiler de Digger, su nueva película con Tom Cruise (Warner Bros)

Este es el elenco de Digger, la nueva película con Tom Cruise de Alejandro González Iñárritu.

Además de Tom Cruise como protagonista de Digger, la nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu, el elenco se completa con: