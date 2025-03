Rihanna -de 37 años de edad- no soportó que una hater se burlara del nombre de sus hijos y le respondió en redes sociales.

Esto no es de extrañar dado que la cantante no duda en marcar sus límites cuando se dice un comentario que no es de su agrado.

Tal y como lo ha tenido que hacer reiteradamente con algunos reporteros a lo largo de su carrera.

En esta ocasión, Rihanna tampoco dejó pasar un comentario fuera de lugar en sus redes sociales.

Donde una hater se metió directamente con sus hijos que son menores de edad.

Rihanna (Zabulon Laurent / ABACA via Reuters)

Rihanna comparte fotos de sus hijos y hater opina de ellos

El pasado 8 de marzo Rihanna publicó un mensaje en su cuenta de Instagram durante por el Día Internacional de la Mujer.

La cantante acompañó sus palabras con unas fotos de cuando sus hijos eran recién nacidos.

“De lejos, la cosa más poderosa que he hecho como mujer... ¡Mis pequeños milagros!“, escribió Rihanna.

Enlistando los nombres de su dos hijos en orden de nacimiento, RZA y Rosa Riot, la cantante se mostró feliz y orgullosa.

De inmediato, la publicación alcanzó millones de “me gusta” y comentarios por parte de otros artistas y fans.

Por desgracia, resaltó el comentario de una usuaria registrada en la red social como Tatiana Galaxxy (@tatianagalaxxy).

Quien expresó su disgusto por los nombres de los hijos de la cantante.

Rihanna en el show del Super Bowl LVII. (Seth Wenig / AP)

Rihanna responde a hater por comentario de los nombres de sus hijos

A pesar de que la mayoría de los comentarios eran positivos para Rihanna y sus hijos, la crítica de una hater llegó hasta los ojos de la cantante.

“Odio sus nombres”, expresó la usuaria de Instagram. Un comentario aparentemente breve pero lo suficientemente ofensivo para Rihanna y sus hijos.

La respuesta por parte de la cantante fue igual de corta pero contundente, pues al parecer lo importante era dejar en claro que había visto su mensaje.

Etiquetando a su hater Rihanna respondió con un “Ok tatiana” tras haberse burlado del nombre de sus hijos.