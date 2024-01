Magaly Chávez es víctima de violencia tras dichos transfóbicos de Alfredo Adame

Alfredo Adame sabe que para mantenerse en La Casa de los Famosos 4 debe generar polémica por lo que a poco de su ingreso contó la razón por la que terminó con Magaly Chávez.

De acuerdo con Alfredo Adame, de 65 años de edad, su romance con Magaly Chávez, de 37 años de edad, no funcionó porque vio “algo raro” en ella.

“En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada, yo veía algo muy sospechoso, muy raro y de repente dije qué pasó. Luego terminamos”, contó a sus compañeras de La Casa de los Famosos 4.

Por lo que una de ellas preguntó si tenía garrote (pene), a lo que Alfredo Adame respondió que sí.

Al respecto, Magaly Chávez se dijo harta de los dichos de Alfredo Adame ya que todos los días la denigran y es víctima de violencia por comentarios transfóbicos.

Mediante una conversación telefónica con Gustavo Adolfo Infante, de 58 años de edad, Magaly Chávez recordó que su relación con Alfredo Adame fue por que los managers de ambos lo acordaron por marketing.

Debido a que ella es una mujer muy buena aceptó sin imaginar que pagaría un alto costo.

“Ahí se darán cuenta que (Alfredo Adame) está dañado, fue un show armado, que se haya emocionado, que se haya ido como gorda en tobogán, no fue mi culpa. Fue un show montado para limpiar su imagen, tenía muchas caídas en esto del entretenimiento ya no figuraba ni como actor ni como conductor, se quedó en los 60′s y 70′s por su edad”

No obstante, haberse prestado al teatro le salió caro ya que seguidores de Alfredo Adame y sus detractores la violentan. La situación se ha salido de control, a la actriz ya no la atacan solo en redes sociales también en la calle.

“En redes sociales los haters y gente en la calle me han dicho que si soy no sé qué, que me van a madrear, que muy machito, que si soy vato”

Debido a que los ataques son frecuentes, Magaly Chávez pidió a sus abogados levantar un acta ante juzgados por lo que confía que Alfredo Adame sea citado a una nueva audiencia.

“Mis abogados ya lo metieron a juzgados, habrá otra audiencia donde se tiene que presentar, no sé cómo le va hacer ahora que está encerrado. Confió en que la ley me va proteger. Yo también estoy pidiendo que me den seguimiento, rapidez, porque el día de mañana no sé si me hagan algo, sea maltratada o golpeada por alguien”

