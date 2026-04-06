El rapero Tekashi 6ix9ine sorprendió al revelar que durante su estancia en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York convivió con Nicolás Maduro, con quien veía la serie El Señor de los Cielos desde la madrugada y hasta compartir habitación.

Liberado el 3 de abril de 2026, el artista incluso mostró un peluche de Bob Esponja con un autógrafo de Nicolás Maduro.

La confesión generó polémica, pues Tekashi aclaró que no es político y también convivió con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Tekashi 6ix9ine revela que veía El Señor de los Cielos con Nicolás Maduro

El rapero fue liberado el pasado 3 de abril y lo primero que hizo fue presumir el “autógrafo” que le había dado Nicolás Maduro en un peluche de Bob Esponja.

Tekashi 6ix9ine contó a Hoy Día que veía televisión con Nicolás Maduro desde las 4:00 de la mañana y una de sus series predilectas era El Señor de los Cielos.

“En la cárcel nosotros vemos el programa todo el día. Telemundo está prendido todo el día, empezamos con Hoy día, luego viene (...) en la tarde todo mundo sabe, Maduro, todos los muchachos en la cárcel ven El Señor de los Cielos” Tekashi 6ix9ine

El Señor de los Cielos es una narcoserie que narra la historia de Aurelio Casillas y actualmente lleva 9 temporadas; dicho programa es producido por Telemundo.

Todo indica que a pesar su complicada situación legal, Nicolás Maduro se puede distraer viendo la programación de Telemundo y gusta de ver narcoseries.

Tekashi 6ix9ine aseguró que Nicolás Maduro estaría viendo su entrevista en Hoy Día: “Te lo juro por lo más sagrado que Maduro está viendo este programa”.

Nicolás Maduro (AP)

Tekashi 6ix9ine responde a las críticas por presumir su convivencia con Nicolás Maduro

Antes de ingresar a la cárcel, Tekashi 6ix9ine presumió que compartiría espacio con Nicolás Maduro y se notaba cierta emoción en sus palabras.

Esta situación causó indignación entre los venezolanos, quienes tachan a Nicolás Maduro de dictador.

Ante esta situación, Tekashi 6ix9ine respondió a las críticas y aclaró que él no es político, solo un músico.

Tekashi 6ix9ine menciona que no solo convivió con Nicolás Maduro, pues también compartió espacio con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

“Cuando yo compartí con el expresidente de Honduras nadie dijo nada, porque él no es un dictador, ni es un comunista, era un narco, pero eso está bien ¿Verdad?" Tekashi 6ix9ine