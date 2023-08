El rapero Tekashi 69 nuevamente está envuelto en el escándalo ahora por un arresto; sí, lo arrestaron. El hecho ocurrió en Florida la noche del miércoles 9 de agosto y su “amiga” Yailin La Más Viral no tardó en burlarse.

De acuerdo con medios como People en Español, Tekashi 69, de 27 años de edad, ingresó a las 21 horas ala cárcel del condado de Palm Beach, en Florida.

El arresto de Tekashi 69 fue por un cargo de incpomparencencia, es decir, por no asistir a la corte tras recibir algunas notificaciones.

La situación se complicó para el rapero debido a que el automóvil que conducía no tenía placa y él no portaba licencia de conducir, además de que en los registros se descubrió que no había pagado una multa de tránsito de un auto no registrado.

6ix9ine, cantante. (@6ix9ine)

Tekashi 69 recupera si libertad

Este jueves 10 de agosto a las 2 de la madrugada, Daniel Hernandez conocido artísticamente como Tekashi 69 recuperó su libertad tras pagar una multa de 2 mil dólares (33 mil 875 pesos).

Hasta el momento no ha comentada nada sobre su arresto en redes sociales, pero se espera que lo haga ya que su “amiga”, Yailin La Más Viral, ya lo mencionó.

Arrestan a Tekashi (@chamonic3 / Instagram)

Yailin La Más Viral se burla del arresto de Tekashi 69

Sin importarle el qué dirán, Yailin La Más Viral, de 21 años de edad, usó sus historias de Instagram para burlarse cínicamente del arresto de Tekashi 69, con quien ha estado saliendo en los últimos meses.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, compartió la fotografía de la ficha penitenciaria del estadounidense, pero además escribió sobre ella: “@6ix9ine ves lo que te pasa cuando no me haces caso” y agregó emojis burlones.

Yailin La Más Viral se burla de Tekashi y su arresto (@yailinlamasviralreal / Instagram)

Cabe mencionar que Tekashi 69 y Yailin La Más Viral no son novios, aunque han tenido citas y los han captado en situaciones comprometedoras, ambos niegan tener un romance.

Se dicen buenos amigos y compañeros de trabajo; sin embargo, ya viven juntos. Aunado ha estado, en Internet se filtró un video de la famosa dupla teniendo sexo oral abordo de un avión.