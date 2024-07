¿Tekashi 69 defiende a Yailin La Más Viral? Pide no creer todo lo que se dice

Luego de que una empresa dedicada a la decoración de casas y departamentos exhibiera a Yailin La Más Viral, Tekashi 69 sale a defender a su novia.

Tekashi 69, quien estuvo 6 meses en una prisión de República Dominicana, por agresión, reapareció para desearle un feliz cumpleaños a Yailin La Más Viral.

Pero también para pedirle a seguidores de ambos, y curiosos, que no crean en todo lo que se dice en redes sociales, sobre todo, en el país caribeño...

A través del programa El Gordo y La Flaca, Tekashi 69 deseó un feliz cumpleaños a su novia Yailin La Más Viral, quien sumó un año de vida el pasado 4 de julio.

“Qué Dios me la bendiga, qué Dios me la cuide (a Yailin La Más Viral)”, dijo Tekashi 69 -de 28 años de edad- a través del programa de Univisión.

Sin mencionar la acusación contra Yailin La Más Viral por incumplimiento de pago por parte de la empresa New Decoracion, el rapero estadounidense pide que no se crea todo lo que se dice en redes sociales.

Pero sobre todo que no crean lo que se dice en República Dominicana ya que es un país corrupto y deja entrever que las autoridades querían extorsionarlo.

“Quiero decirle al publico que no crean todo lo que se ve en las redes, que no hay justicia, especialmente en un país que es corrupto. Estoy feliz de que ya estoy en mi país, con mi familia, estoy orgulloso que no me dejé extorsionar un peso, hice mi proceso normal como una gente civil, estoy feliz de que pueda estar con mi familia”

Tekashi 69