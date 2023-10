Tefi Valenzuela ya le respondió a Ema Pulido luego de su disculpa tras pedir que la violaran en pleno programa en vivo.

Ema Pulido se tuvo que disculpar en el programa Hoy luego de que realizó un violento comentario en Las Estrellas bailan en Hoy que revictimizó a Tefi Valenzuela.

Durante Las Estrellas bailan en Hoy, Ema Pulido le aconsejó a Juan Carlos El Borrego Nava -de 54 años de edad- que mate, descuartice o viole a Tefi Valenzuela para conseguir más votos.

El comentario creó gran controversia y es que Tefi Valenzuela -de 33 años de edad- ya fue víctima de violencia cuando fue novia de Eleazar Gómez.

En medio de la controversia generada, Tefi Valenzuela ya le respondió a Ema Pulido -de 78 años de edad- y esto fue lo que dijo sobre el comentario misógino de la juez de baile.

Ema Pulido se encuentra en medio de la controversia luego del violento comentario que le hizo a Tefi Valenzuela durante Las Estrellas bailan en Hoy 2023.

Después del baile de Tefi Valenzuela y el Borrego Nava, Ema Pulido le pidió al comediante que matará o violará a su compañera para ganar más popularidad.

“Lo único que me preocupa mucho es que no eres rey de la popularidad ni de las redes. Algo tienes que (hacer) apurarte, mata a Mariana, destrípala, viólala, ay perdón, Tefi”

Aunque el comentario pasó desapercibido en el programa Hoy, no fue lo mismo en las redes sociales en donde de inmediato pidieron un severo castigo para Ema Pulido.

Tras las críticas que recibió, Ema Pulido se disculpó durante la emisión del viernes 27 de octubre del programa Hoy.

Durante su discurso, Ema Pulido aseguró que habían malinterpretado sus palabras y se justificó señalando que no fue educada para tener un buen lenguaje.

Por lo que a veces no sabe expresarse de la manera correcta.

Luego de las disculpas de Ema Pulido, Tefi Valenzuela ya reaccionó y esto fue lo que dijo sobre el violento comentario de la juez de baile.

En entrevista para el programa ‘Cuéntamelo Ya!’, Tefi Valenzuela señaló que ella entendió a lo que se refería Ema Pulido.

Tefi Valenzuela confesó que Ema Pulido se había disculpado con ella y aceptó que se había equivocado.

“Ya me pidió una disculpa, creo que se equivocó en las palabras que utilizó para lo que quería decir, entendí perfectamente lo que ella quería decir, y hoy aceptó que se equivocó y hoy nos hizo saber que no fue su intención”

En su conversación, Tefi Valenzuela aceptó las disculpas de Ema Pulido y pidió tener más cuidado al hablar, pues ella siempre va a proteger a las mujeres.

En entrevista para Maxine Woodside, la productora Andrea Rodríguez habló sobre la polémica por los violentos comentarios de Ema Pulido.

Andrea Rodríguez reveló que antes de que se armará todo el revuelo en las redes sociales, habló con Ema Pulido para hacerle ver que sus comentarios no habían sido correctos.

“Le hable un poco de cómo nos debemos expresar en esta época, que no podemos decirle a la gente ciertos adjetivos calificativos, a las mujeres, hombres, sino que tenemos que hablar de su baile”

En su entrevista, Andrea Rodríguez señaló que lanzó el comunicado para mostrar que esa clase de comentarios no los van a permitir, por lo que lo planeó desde el jueves, pero lo publicó hasta después.

Tras las críticas que recibió por no actuar en el momento, Andrea Rodríguez se justificó al señalar que le ganó la presión de que estaban a punto de terminar el programa.

Pero reconoció que cometió un error por no haberle pedido a Raúl Araiza -quien se encontraba de conductor- que se expresará contra ese comentario.

Andrea Rodríguez dejó en claro que ella no tiene comunicación con los jueces.

“Estábamos a punto de terminar el programa, yo quizá en ese momento no actúe a tiempo y debí haber que en ese momento Raúl dijera algo (…) me aturdió un poco más que se estaba acabando el tiempo”

Luego de la polémica, Andrea Rodríguez reconoció que también se disculpó con Tefi Valenzuela.

“No actúe de la manera correcta y por eso pedí una disculpa, hoy se la pedí personalmente a Tefi le dije ‘que me daba mucha pena, además que fuera ella’ porque yo sé lo que Tefi pasó y que no me gustaría que lo pasará ella ni ninguna de las mujeres”

