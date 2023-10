Ya se sabe qué pasará con Ema Pulido tras aconsejar a Borrego Nava que viole a Tefi Valenzuela en Las Estrellas bailan en Hoy 2023.

Ema Pulido se encuentra en medio de la controversia luego que en pleno programa en vivo realizó un violento comentario que revictimizó a Tefi Valenzuela -de 33 años de edad-.

Aunque el comentario de Ema Pulido -de 78 años de edad- pasó desapercibido en Las Estrellas bailan en Hoy 2023, en las redes no fue lo mismo y de inmediato pidieron la cancelación de la juez de baile.

El nombre de Ema Pulido se convirtió en tendencia en las redes sociales y es que usuarios le exigieron al programa Hoy que tomará medidas por los comentarios misóginos de la juez.

Tras la polémica generada, la producción de Hoy ya reaccionó y esto fue lo que dijo sobre la petición de Ema Pulido en donde invitaba a Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava que mate, descuartice o viole a Tefi Valenzuela para conseguir más votos en Las Estrellas bailan en Hoy 2023.

Ema Pulido (captura de pantalla / Ema Pulido Instagram @ema_pulido_)

Esto aconsejó Ema Pulido al Borrego Nava sobre Tefi Valenzuela en Las Estrellas bailan en Hoy 2023

Luego de la controversia generada, Ema Pulido apareció en el programa Hoy para hablar sobre lo sucedido.

Sin embargo, Ema Pulido salió a defenderse luego de las críticas que ha recibido pues aseguró que se habían malinterpretado sus palabras.

“Lamento tanto que la gente haya malinterpretado mis palabras, mi expresión. Desde que tengo uso de razón he defendido la integridad de mis bailarines” Ema Pulido

De acuerdo con Ema Pulido no fue educada para tener un buen lenguaje por lo que a veces no sabe expresarse de la manera correcta.

Ema Pulido destacó que ella quiere promover la importancia del baile, pero a veces no sabe expresarse.

“Desgraciadamente yo no fui educada para tener un buen lenguaje, desgraciadamente yo veo cosas que me imagino, que quiero mover el corazón de todos los espectadores porque la danza también sirve para consolar, para divertir, para pasarla bien y la verdad me apena tanto que hayan malinterpretado esto” Ema Pulido

En su discurso, Ema Pulido destacó que no promete que ya no se va a equivocar pues puede cometer más errores en su manera de expresarse.

“Mi intención siempre fue bromeando para mover más la energía, para buscar, pero obviamente tuve un gran error al escoger mal mis palabras, lo reconozco. No prometo que no vuelva a cometer errores, no sé por qué los hago sin pensar” Ema Pulido

Ema Pulido dejó en claro que siempre a apoyado a las mujeres y no fue su intención generar violencia.

“El ser mujer, todos hemos pasado por ese tipo de desgracias, no las hacemos públicas por amor, por respeto, por ignorancia, pero que también he defendido toda mi vida a la mujer, a mi país” Ema Pulido

Latin Lover de inmediato señaló que no se habían malinterpretado las palabras de Ema Pulido pues eso había dicho y se disculpó por no saber cómo actuar.

“Realmente hizo unas palabras que no se deben de decir. La gente no malinterpreto y sí creo que el público se merece una disculpa” Latin Lover

En su discurso Latin Lover dejó en claro que no se burló y que en realidad no había escuchado a Ema Pulido.

“Yo también quiero pedir una disculpa porque dos o tres comentarios hicieron alusión a que yo me había reído de lo que había dicho Ema. Les voy a hacer honesto, ya vi el video, yo, en un programa en vivo a veces no escuchas al compañero de a lado, me reí porque se equivocó como seguido lo hace“ Latin Lover

Antes de finalizar, Ema Pulido se disculpó por los comentarios que realizó, pues señaló que escogió mal las palabras.

“Que hicieran algo porque los influencers son influencers. No les importa si bailan bien, simplemente tienen un gran poder y la gente que realmente tiene un valor y algo positivo que dar, que ofrecer, una disciplina, no se les toma en cuenta (...) no lo dije para ofender, soy la primera en defender todo esto y la verdad lo siento, si así lo tomaron, ofrezco una gran disculpa a todos los participantes y todo el público” Ema Pulido

Pero su mensaje creó más controversia pues muchos no creen la sinceridad de las palabras de la juez.

El programa Hoy se disculpa por comentario misógino de Ema Pulido sobre Tefi Valenzuela en Las Estrellas bailan en Hoy 2023

Ema Pulido suele generar gran controversia por los comentarios que realiza en Las Estrellas bailan en Hoy 2023, sin embargo usuarios pidieron su cancelación tras la petición que hizo en pleno programa en vivo.

La llamada ‘Juez de Hierro’ le recomendó a Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava -de 54 años de edad- que mate, descuartice o viole a Tefi Valenzuela para tener mayor popularidad.

Tras la indignación que causó el violento comentario de Ema Pulido, la producción de Hoy emitió un comunicado donde se pronunció sobre esta situación.

En su comunicado, la producción de Hoy calificó la violenta opinión de Ema Pulido como un “comentario desafortunado”.

“El día de ayer en la sección “Las Estrellas Bailan En Hoy”, después del baile de Tefi Valenzuela y Juan Carlos “El Borrego” Nava, la maestra Ema Pulido emitió un comentario desafortunado. Queremos aclarar y tomar acción ante esta lamentable situación” Andrea Rodríguez, productora de Hoy

La productora de Hoy, Andrea Rodríguez, se deslindó de los comentarios de Ema Pulido y aseguró que cada juez es responsable de sus comentarios.

“Ni el programa Hoy, ni yo, Andrea Rodríguez, respaldamos ni compartimos de ninguna manera los comentarios hechos por la juez en ese momento. En este espacio, valoramos el respeto, la ética y la integridad en todos los aspectos. Es fundamental aclarar que los comentarios hechos por nuestros jurados son responsabilidad de los mismos” Andrea Rodríguez, productora de Hoy

Las Estrellas Bailan en Hoy (@programahoy / Instagram )

En su comunicado, el programa Hoy destacó que entienden la indignación que se ha generado y puntualizaron que no se lo toman a la ligera.

“Entendemos la indignación y preocupación que estos comentarios han generado y queremos asegurar a nuestro público que esta situación no se toma a la ligera” Andrea Rodríguez, productora de Hoy

Andrea Rodríguez ofreció una disculpa a Tefi Valenzuela y a la audiencia y aseguró que al ser un programa en vivo no se tomaron acciones al instante.

“Ofrezco una disculpa sincera tanto a Tefi Valenzuela como a nuestra audiencia, porque al ser un programa en vivo y estar finalizando, no se tomaron las acciones debidas al momento” Andrea Rodríguez, productora de Hoy

De acuerdo con Andrea Rodríguez ya había hablado con Ema Pulido y le había hecho ver que sus comentarios no fueron adecuados por la violencia de género se debe de tomar con seriedad.

“He hablado con la maestra Ema Pulido y ha comprendido perfectamente que la violencia de género es un tema que se debe tomar con seriedad. Lamenta profundamente haber realizado esos comentarios” Andrea Rodríguez, productora de Hoy

Andrea Rodríguez puntualizó que la violencia de género es inamisible.

“La violencia de género siempre ha sido reprochable, pero en estos momentos es inadmisible” Andrea Rodríguez, productora de Hoy

¿Qué dijo Ema Pulido sobre Tefi Valenzuela en Las Estrellas bailan en Hoy 2023 que provocó indignación?

Durante la emisión del 26 de octubre de Las Estrellas bailan en Hoy, Ema Pulido causó gran indignación a realizar un violento comentario.

Tras la participación de Tefi Valenzuela y el ‘Borrego’ Nava, Ema Pulido se centró en la popularidad de la pareja y no en su coreografía.

Ema Pulido le recomendó al conductor hacer algo distinto como matar o violar a Tefi Valenzuela.

“Lo único que me preocupa mucho es que no eres rey de la popularidad ni de las redes. Algo tienes que (hacer) apurarte, mata a Mariana, destrípala, viólala, ay perdón, Tefi, van dos veces que cambio de nombre, pero de todas maneras haz algo o al juez, dile, contéstale, para que de alguna manera tengas influencia y tengas público porque eso decide” Ema Pulido

Algunos jueces no tomaron con seriedad de las palabras de Ema Pulido y es que Latin Lover se burló de que le había cambiado el nombre a Tefi Valenzuela.

Por su parte Andrea Legarreta si se mostró sorprendida y le pidió que hablará del baile.

Como ya tenían el tiempo encima, el programa Hoy terminó y no se hizo referencia a los comentarios de Ema Pulido.

Algo que causó indignación, es que el programa Hoy borró el violento comentario de Ema Pulido cuando subió el video en YouTube y es que consideraron que querían hacer como si no hubiera pasado nada.