El hombre que planeó un atentando en el concierto de Taylor Swift en Viena, fue sentenciado a 15 años de prisión por diversos cargos relacionados con terrorismo.

Taylor Swift se encontraba en su gira The Eras Tour, por lo que planeaba tener 3 conciertos en Viena, pero dos de las presentaciones fueron canceladas por un posible atentando.

Policías de Austria descubrieron el complot de Beran ‘A’ y Ardan ‘K’, quienes planeaban un atentando terrorista en el concierto de Taylor Swift que se realizaría el 9 de agosto de 2024.

Dan 15 años de cárcel a hombre que planeó atentado en concierto de Taylor Swift

El tribunal regional de Wiener Neustadt de Austria determinaron que Beran ‘A’ y Ardan ‘K’ eran culpables de planear un atentando terrorista en el concierto de Taylor Swift en 2024.

Beran ‘A’, de 21 años de edad, y sus cómplices fueron señalados de estar vinculados a una célula terrorista del Estado Islámico.

Taylor Swift (Instagram/@taylorswift)

Autoridades de Nutris determinaron que Beran ’A’ y Ardan ‘K’ fueran sentenciados a 15 años de prisión.

Este sujeto fue detenido el 7 de agosto de 2024, dos días antes del segundo concierto de Taylor Swift, el cual se realizará en el estadio Ernst-Happel de Viena.

Beran ’A’ está acusado de:

Tentativa de asesinato

Viajes con fines terroristas

Adiestramiento con fines terroristas

Asociación terrorista

Organización criminal

Sujeto que planeaba atentando en concierto de Taylor Swift buscaba ser famoso

Beran ‘A’ habría fabricado una bomba que accionaría durante el concierto de Taylor Swift.

Tras su detención, admitió haber planeado el atentando, pero aseguró que un hombre llamado Hasan ‘E’ había sido el que lo incitó a hacerlo.

La intención de Beran ‘A’ era hacer daño a los asistentes del concierto de Taylor Swift, ya que quería quedar como “un héroe” y ser “famoso” tras el ataque terrorista, según sus declaraciones.

Beran ‘A’ pertenecía a una célula terrorista liderada por Hasan ‘E’, con quien había planeado realizar diversos atentados el 11 de marzo en Estambul y Dubai, los cuales no se perpetuaron.