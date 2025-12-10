El próximo 12 de diciembre llega a Disney+ la nueva docuserie Taylor Swift: The End of an Era, por lo que te damos los detalles del estreno, así como sus fechas y horarios para poder verlo en México.

Taylor Swift: The End of an Era: horarios y fechas de estreno en Disney+ México

El viernes 12 de diciembre del 2025, llega a la plataforma de Disney+ la docuserie Taylor Swift: The End of an Era, en donde la cantautora revelará el detrás de cámaras de su gira más exitosa, los momentos que se vivieron y los invitados que tuvo durante dos años que duró su tour.

De acuerdo a la información, Taylor Swift: The End of an Era llega con 6 episodios, los cuales se estarán estrenando dos de manera semanal, por lo que te dejamos el calendario oficial para verlo en Disney+ México:

Episodios 1 y 2 - 12 de diciembre

Episodios 3 y 4 - 19 de diciembre

Episodios 5 y 6 - 26 de diciembre

En las redes oficiales de Disney+, también se revelaron los horarios para el estreno de Taylor Swift: The End of an Era, siendo los siguientes:

México y Centroamerica - 2 am

Cancún, Colombia, Ecuador, Perú - 3 am

Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Brasil - 5 am

Taylor Swift: The End of an Era, documental en Disney+ (Disney+)

También llega el concierto de Taylor Swift a Disney+

Tal y como se dijo, este 12 de diciembre se estrenará la docuserie de Taylor Swift: The End of an Era que incluye 6 capítulos, los cuales se estrenarán dos de manera semanal, pero además llegará un concierto complementario de The Eras Tour.

Pues aparte de los 6 capítulos de la docuserie de Taylor Swift: The End of an Era en Disney+, también llegará otro estreno: Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show.

Este segundo estreno de Taylor Swift en Disney+, llega junto con la docuserie The End of an Era, pero este es el concierto que se grabó en Vancouver, Canadá que incluye el set de The Tortured Poets Department, disco que lanzó en 2024.

Este set complementa las Eras que Taylor Swift presentó en The Eras Tour alrededor del mundo, y que incluyó cuando salió este disco por lo que muchos fans no pudieron verlo en vivo.

El concierto del set de The Tortured Poets Deprtment de Taylor Swift con esta sección de canciones, vestuario, actuaciones y demás, llegará también el 12 de diciembre a Disney+ y se incluirá en el concierto de The Eras Tour que ya estaba disponible en la plataforma.