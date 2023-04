¡Hermosa! La cantante y actriz Tatiana fue víctima de la cámara de su celular, pero todos sabemos que es una reina.

Tatiana de 54 años de edad es conocida en el medio artístico como “Reina de los niños” y en la actualidad fue la conductora del programa de TV Azteca, MasterChef México.

La guapa conductora esta de vacaciones y presume su figura con un bikini.

La cantante Tatiana ya no será presentadora de la nueva temporada de MasterChef México, a pesar del éxito obtenido en sus ediciones MasterChef Junior y Celebrity donde estuvo al mando de la conducción.

En las ediciones anteriores de MasterChef, Tatiana se coronó toda una fashionista por lucir increíbles looks y enseño que para la moda no hay edad.

La actriz y conductora Tatiana presumió en todas sus redes sociales como se la están pasando en sus vacaciones.

Tatiana cautivó a sus seguidores al compartir un video en el que se le ve luciendo un bikini moderno en un look muy primaveral, perfecto para la temporada.

Imágenes que también llamaron la atención, ya que también dejó ver que es una excelente nadadora, posó dentro del agua, presumiendo cuerpazo con su conjunto de bikini.

Pero para la sorpresa de sus seguidores podemos ver cómo cambia el aspecto de su rostro, se aprecia como la cara se le ve más ancha de lo normal.

Esto se le conoce como un efecto óptico llamado refracción, algunas cosas pueden verse más amplias o estrechas.

Por eso se le puede ver una cara diferente, pero todo está en la gravedad.

No importa como luzca Tatiana sabemos que es una reina y esperamos ver sus nuevos proyectos.

La conductora Tatiana le pide a Disney que la tomen en cuenta para formar parte del live action de Hércules.

Tatiana mostró su gran talento al dar vida a Megara en la película animada de Hércules en 1997.

En su versión en español, Tatiana le dio voz a Megara, el amor de Hércules y logró buena aceptación.

Tatiana mando un mensaje para Disney a través de su cuenta de Twitter, pidiendo que sería grandioso volver a participar en la película en su versión live action.

Hello @Disney I did the voice of #Megara in #Spanish back in 1997, I want to do something in the #Herculesliveaction tell me how ? Pleaaaaaaaaase”

Tatiana