Con Tatiana, la reina de los niños, no Aeromexico; la cantante denunció que los trabajadores de la aerolínea fueron déspotas y no la dejaron abordar su vuelo sin motivo.

No es común ver a Tatiana, la reina de los niños, usar sus redes sociales para hacer denuncias sobre algún servicio, pero Aeromexico se llevó el enojo de la famosa.

Por medio de varios videos en redes sociales, Tatiana de 54 años de edad, compartió su enojo con Aeromexico y el pésimo servicio que le dieron impidiéndole subir a su vuelo.

Debido a este trato y a que la dejaron sin vuelo, la cantante tuvo que rentar una camioneta para llegar a Ciudad del Carmen, donde hoy por la noche tiene un show navideño.

No es la primera vez que Aeromexico se lleva denuncias por parte de famosos por el trato o porque perdieron un vuelo, pero sí la primera que Tatiana, la reina de los niños, hace.

En medio del caos, Tatiana decidió comenzar a denunciar en Twitter qué es lo que le estaba pasando, pues por un error de Aeromexico tendría que viajar 15 horas en carretera.

La cantante y conductora de MasterChef Celebrity, compartió que al internar tomar su vuelo que la llevaría a Ciudad del Carmen junto con su staff, “me cerraron la puerta en la cara”.

Asimismo, en un texto señaló que los trabajadores tuvieron “actitud grosera al no dejarnos subir al vuelo, aclaro que llegamos a tiempo”.

“Íbamos a subir a un camioncito, nos dijeron ya se llenó, esperense y van a mandar otro, y a la mera hora nos dijeron, ya no llegó otro y ya se cerró el vuelo”.

Tatiana, la reina de los niños, señaló “todavía faltaba posición remota” y que fue la mitad de su staff que se quedó sin vuelo.

Sumado a ello, dijo que no le permitieron sacar su equipaje y aunque “se supone lo tienen que regresar”, el vuelo salió con sus maletas y sin ella.

“No aparece mi maleta, estamos haciendo reclamo de equipaje, se supone no se podía ir a Ciudad de Carmen mi maleta si yo no subía al avión, pues no está allá ni en CDMX”.

Tatiana, cantante.