La cantante mexicana Tatiana, aseguró en una conversación con la conductora Talina Fernández, que su ex pareja Andrés Puentes “sigue chingando”.

Fue durante la conferencia de prensa de MasterChef Celebrity, donde se escuchó a Tatiana de 53 hablar sobre el papá de sus hijos.

Recordemos que Tatiana tuvo dos hijos con Andrés Puentes:

Cassandra Puentes de 28 años

Andrik Puentes de 21

Asimismo, la intérprete estuvo casada con él durante 11 años, tras contraer matrimonio en 1990.

Se filtra audio de Tatiana confesando que Andrés Puentes sigue chingando

Este miércoles, tras finalizar la conferencia de prensa en la que se anunciaron los pormenores de MasterChef Celebrity, se escuchó una conversación de Tatiana con Talina Fernández.

Aunque el evento ya había finalizado y únicamente se podía ver en video a los involucrados saludarse y convivir, el micrófono de Tatiana continuaba encendido.

Debido a ello, es que logró escucharse lo que platicaban las famosas al darse un fuerte abrazo, tras algunos años de no verse.

Talina Fernández preguntó a Tatiana cómo están sus hijos y la cantante le compartió los detalles.

“Ay, enormes ya; 28 Cassandra y 21 ni niño, y mi niño ya se lanzó de cantante y de músico, luego te enseño su música”, le dijo.

Posteriormente, la conductora le preguntó sobre su vida amorosa y Tatiana le compartió que permanece soltera.

“Ay no, estoy felizmente sola”, expresó, antes de que Talina Fernández la cuestionara: “¿Sigue chingando?”.

Tatiana le respondió de inmediato: “Sí, sigue chingando”.

Sin embargo, ya no fue posible continuar escuchando la conversación entre ambas, pues los encargados de audio, bajaron de inmediato el volumen del micrófono de Tatiana.

No es un secreto que la cantante tuvo una tormentosa relación con su ex esposo, al grado de comparar su matrimonio con un secuestro; vivía llena de miedo, además de convertirse en una mujer insegura, hecho que hasta hace poco, todavía resultaba un tema sensible para ella.

La misma Tatiana ha compartido con algunos medios de comunicación, que era víctima de violencia familiar y co dependencia, lo que la llevó a tomar terapia para lograr superar lo vivido.