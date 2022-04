Así es como reacciona Tatiana al poner atención en la letra de ‘La incondicional’, la clásica canción de Luis Miguel.

En un divertido video de TikTok, la llamada “reina de los niños”, Tatiana se dejó ver teniendo una peculiar reacción.

Esto luego de que Tatiana se uniera a la ola de videos de “cuando al fin pones atención a la letra de la canción” en TikTok.

En donde la conductora de MasterChef Junior, Tatiana eligió ponerle atención al tema de ‘La incondicional’ y por lo que al parecer no fue lo que esperaba.

Tatiana (Agencia México)

Tatiana reacciona a ‘La incondicional’ y termina indignada

Entre la sorpresa y la indignación, Tatiana reacciona a ‘La incondicional’ en divertido video de TikTok.

En donde todo comienza al parecer bien, hasta que la cantante Tatiana escucha: “Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós”, por lo que su primera reacción es pensativa a lo que acababa de oír.

“Tú, mi oculta amiga tú. Un golpe de pasión, amor de madrugada”, se escucha ahora y en donde Tatiana reacciona con sorpresa de lo que acaba de oír ahora en la canción.

Tatiana pone atención a ‘La incondicional’ y así reacciona (Especial)

Siguiendo en esta mismas reacciones, se escuchan las siguientes líneas de la canción “No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada”.

Por lo que ahora Tatiana reacciona con exaltación, en donde incluso se puede leer sus labios decir “como que no”, así como la cantante y conductora cruza los brazos ante su indignación y remata con un “qué le pasa”.

Y para terminar este video, Tatiana escucha “Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada, tú, la misma de ayer, la que no supe amar”, en donde la cantante termina diciendo “no, no, no”.

Tatiana pone atención a ‘La incondicional’ y así reacciona (Especial)

Sin duda este video de Tatiana se suma a uno de los más divertidos click que acostumbra hacer la “reina de los niños” en la red social de TikTok.

Ya que Tatiana es una de las artistas que le ha entrado a la moda de los videos de TikTok, red en donde cuenta con 1.4 millones de seguidores y más de 9 millones de me gusta.