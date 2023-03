Tammy Parra está harta de los infieles como Sebastián Lletget y Omar Nuñez: “Yo soy la odia hombres 3000″.

La vida de Tammy Parra dio un giro radical cuando, a días de comprometerse, circularon pruebas de que su novio -Omar Nuñez- le era infiel.

Tammy Parra -de 21 años de edad- decidió finalizar su compromiso y comenzó a ir a terapia para superar esta difícil situación.

Maryfer Centeno: Omar Núñez está arrepentido, pero no precisamente por serle infiel a Tammy Parra

Tammy Parra ya no quiere saber más de Omar Núñez; está subastando el anillo de compromiso

Ahora, compartió un fuerte mensaje contra los hombres infieles y hasta el novio de Becky G terminó embarrado en el regaño.

Recordemos que Sebastián Lletget compartió un comunicado para confirmar que le había sido infiel a Becky G y aseguró que había sido extorsionado.

Poco a poco, Tammy Parra está retomando su vida y sigue compartiendo con sus seguidores su opinión sobre la infidelidad, como la que acaba de vivir Becky G.

Fue a través de sus historias de Instagram, que la influencer expresó que ya no cree que existan hombres fieles.

“No se ustedes, pero genuinamente ya no creo que haya hombres fieles. Yo creo que los hombres están hechos con el ‘pitilín’ o no sé que piensen”

Tammy Parra explicó que las mujeres cuando están en una relación, se entregan por completo; a diferencia de los hombres, que son más propensos a ser infieles.

“La mujeres queremos bonito y queremos con el corazón. Yo al único hombre que lo tenía aquí, se me cayó, se cayó de mi pedestal, entonces yo ya no tengo pedestal”

Tammy Parra mencionó a sus seguidores que ella no era celosa en sus relaciones , pero la infidelidad de Omar Nuñez hizo que se activara el ‘switch’.

“Ahorita ya entendí que las mujeres no somos celosas, a la mujeres nos activan el swich y el mío está activadísimo”

Po otro lado, Tammy Parra dijo que “admiraba” la forma en la que los hombres podían engañar a sus parejas, sin sentir remordimientos.

“No sé cómo lidian con ese cargo de conciencia. A mí varias veces se me presentaron muchas oportunidades y yo me sentía incómoda de que se me presentaran”

