Tras días de incertidumbre, el futbolista Sebastian Lletget de 30 años de edad, rompió el silencio y emitió un comunicado en sus redes, en donde acepta su infidelidad y pide perdón a Becky G.

En Instagram, el futbolista Sebastian Lletget y prometido de Becky G, ha roto el silencio sobre los rumores de infidelidad hacia la cantante de 26 años de edad asegurando que fue víctima de extorsión.

Y es que recientemente se vio a Becky G sin el anillo de compromiso que Sebastian Lletget le entregó; ahora él asegura en su comunicado ser víctima de extorsión y pide perdón a la cantante.

Dentro del comunicado, Sebastian Lletget comentó que en las últimas semanas se arrepentía mucho de un lapso de 10 minutos que, según él, terminó en extorsión.

“Como esta persona no obtuvo lo que quiso, esto se está convirtiendo en un espectáculo público en redes sociales.”

Sebastian Lletget, prometido de Becky G se ha sinderado en sus redes sociales y a través de Instagram ha emitido un comunicado en donde no solo acepta su infidelidad a la cantante, sino que pide perdón.

Y es que durante el comunicado, Sebastian Lletget aseguró que fue víctima de extorsión y al no dar lo que le pedía, publicaron las pruebas de su infidelidad a Becky G.

Lo cual lo llevó a romper el silencio tras días de especulación sobre su infidelidad, revelando que fue víctima de extorsión y que estaba afectando su salud mental.

En ese sentido, Sebastian Lletget también reveló tener problemas de ansiedad aguda agravada por su negación, orgullo y malas decisiones.

Lo cual ha llevado a Sebastian Lletget a tomar terapia para velar por su salud mental ante el escándalo de infidelidad a Becky G.

Sebastian Lletget se ha pronunciado sobre los rumores de infidelidad a Becky G, estando ambos a un paso del altar.

Pues tras aceptar la infidelidad a Becky G y revelar que las pruebas fueron parte de una extorsión hacia su persona, también aprovechó para pedirle perdón a la cantante.

“A Becky, has sido la luz de mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, hice lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la única persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme de nuevo tu confianza y el amor que tu mereces”

Sebastian Lletget