La actriz Sylvia Pasquel de 75 años de edad, dejó claro que si crea contenido en redes sociales es para conseguir trabajo, pues aseguró que sin seguidores no los contratan como actores.

Por más prestigio y años de carrera que tenga Sylvia Pasquel, la actriz admite que la pandemia la llevó al uso de redes sociales como una herramienta para obtener empleo.

Sylvia Pasquel admite que si usa redes sociales es porque gracias a sus seguidores la contratan

En medio de lo favor o en contra que puede traerle el ser hija de Silvia Pinal, la actriz Sylvia Pasquel admite que una herramienta que ha tenido que usar son las redes sociales.

Sylvia Pasquel, actriz. (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

A través de una entrevista con Yordi Rosado, Sylvia Pasquel se sinceró admitiendo que si se encuentra vigente es por que abordó las redes sociales como una necesidad para trabajar.

Y es que más allá de decir que es el gusto por estar cerca de sus fans, la actriz hija de Silvia Pinal y Rafael Banquells, admitió que si crea contenido es porque ahora es un requisito para encontrar trabajo.

Esto más allá de que Sylvia Pasquel tenga 56 años de trayectoria artística y de que ser hija de Silvia Pinal puede ser un empuje, pues admite que “ya no te contratan sin seguidores”.

“Pues es que ya ahorita ya no te contratan si no tienes seguidores (...) ya te hablan nada más porque tienes seguidores, esto desde la pandemia”. Sylvia Pasquel, actriz.

Pese a la queja, Sylvia Pasquel admitió que lo que se vivió en pandemia por Covid-19, “abrió una gama de posibilidades”, explicando que el gremio artístico supo todo lo que podía hacer con redes sociales.

Actualmente, estos son los seguidores que Sylvia Pasquel tiene es sus redes sociales:

Instagram: 845 mil seguidores

TikTok: 880 mil seguidores

Facebook: 419 mil seguidores

El video más popular de Sylvia Pasquel en redes sociales, no es el de “mis ahorros”

Sylvia Pasquel admitió que como actriz no consigue trabajo si no es popular en redes sociales, siendo el video de “mis ahorros” por el que más se le recuerda, pero no su creación más popular.

TikTok es una de las plataformas más fuertes de Sylvia Pasquel, siendo ahí donde se revivió la escena de telenovela donde llora por haber perdido sus ahorros.

Sin embargo, la recreación que Sylvia Pasquel hizo de aquella escena de Amarte Es Mi Pecado, pese a que es la más sonada no es la más popular que tiene en sus redes sociales.

Por las reproducciones de sus videos, su creación con mayor número es de 28.8 millones, siendo un video dedicado a su mamá Silvia Pinal el que compartió.

Este video es recopilado de una rueda de prensa donde Silvia Pinal recibe el reconocimiento de que unos camerinos lleven su nombre en los Estudios Churubusco, siendo Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Stephanie Salas quienes acompañaron a La Diva.