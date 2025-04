Sylvia Pasquel -de 75 años de edad- está feliz con lo que Silvia Pinal le heredó en vida y en el testamento.

Han pasado 4 meses de la muerte de Silvia Pinal y la repartición de su herencia sigue en proceso.

Se ha especulado que hay problemas entre los herederos de la actriz; al respecto, Sylvia Pasquel asegura que ella está satisfecha con su parte.

El testamento de Silvia Pinal sigue siendo un misterio, pues su familia se niega en confirmar si ya se leyó o no.

Sylvia Pasquel tuvo un encuentro con los medios y reveló que la herencia de su madre sigue en proceso, por lo que aún no reciben los bienes.

La actriz aclaró que la imagen y regalías de Silvia Pinal le pertenecen a sus herederos, pero estas ganancias son gestionadas por la ANDI.

Sylvia Pasquel narra que el proceso para la adjudicación de los bienes de Silvia Pinal tardará al menos dos años.

Es decir, los herederos de la actriz recibirán su parte hasta que finalice el proceso legal y esto podría ser en 2026.

“Yo estoy feliz (con lo que Silvia Pinal le heredó) lo que heredé me encantó, no tengo broncas con lo que me heredaron, son cosas muy sencillas”

Sylvia Pasquel