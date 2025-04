Sylvia Pasquel marcó distancia de su hermano Luis Enrique Guzmán, ante los problemas legales que amenazan con dejarlo sin patrimonio.

Así lo dejó claro la actriz en un encuentro con reporteros, quienes le preguntaron por la demanda laboral que enfrenta Luis Enrique Guzmán.

Ante las insistentes preguntas, Sylvia Pasquel, de 75 años de edad, fue tajante al decir que no volverá a hablar de sus asuntos familiares con la prensa.

Sylvia Pasquel (Venga La Alegría)

Sylvia Pasquel sobre el embargo que ñe harían a su hermano: “No me interesa estar hablando de cosas que no me corresponden”

Hace unos días, la noticia del posible embargo al patrimonio de Luis Enrique Guzmán -de 55 años de edad- encendió las alarmas.

Esto, luego de que las autoridades le notificaran por la inminente necesidad de saldar la deuda para evitar el embargo de sus propiedades.

¿Qué opina su familia? Sylvia Pasquel se negó a hablar de la situación con la prensa, dejando claro cuál será el único tema que abordará públicamente:

“Con mucho gusto les puedo contar todo lo que lo que sea de mi trabajo Y de lo demás pues no no voy a hablar, la neta”, dijo la actriz.

Sylvia Pasquel (Sylvia Pasquel Instagram @sylviapasqueloficial)

“No me interesa estar hablando de cosas que no me corresponden, que no son de mi vida y que no tengo porque andar aclarando”, agregó Sylvia Pasquel.

Marcando una clara distancia con la situación que enfrenta su hermano, Sylvia Pasquel agregó:

“Yo ya definitivamente estoy en la posición de que si no quieren hablar de mi trabajo está bien, nadie los obliga, pero a mí tampoco nadie me obliga a hablar de temas que no quiero”, enfatizó,.

La casa que Luis Enrique Guzmán habría heredado de Silvia Pinal no estaría en riesgo de ser embargada

En medio de la controversia, Efigenia Ramos, ex asistente de Silvia Pinal, salió en defensa de Luis Enrique Guzmán y aclaró un punto importante sobre el supuesto embargo.

Según sus declaraciones, la casa donde reside el músico no está a su nombre, al igual que la mansión de Silvia Pinal.

“Aquí no pueden venir hacer ningún embargo, porque esto no es de él”, aseguró Ramos.

Así, desmintió la posibilidad de que la propiedad de la diva del cine mexicano esté en riesgo por las deudas de su hijo.

Las declaraciones de Efigenia Ramos ofrecen un respiro en medio del escándalo, aunque la situación legal de Luis Enrique Guzmán sigue siendo incierta.