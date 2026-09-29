Sylvester Stallone se sinceró recientemente acerca del físico que mantenía en los 80’s, sobre todo durante la época en que estaba filmando Rocky III.

Pues Sylvester Stallone señaló que llegó a obsesionarse tanto con su apariencia física, que abusó de su cuerpo al grado de desarrollar bulimia.

Sylvester Stallone en Rocky III (MGM)

Sylvester Stallone reconoce que sufrió bulimia durante el rodaje de Rocky III

Durante una entrevista con The New York Times, Sylvester Stallone mencionó que tras el éxito de sus películas, se obsesionó con mantener un índice bajo de grasa corporal para Rocky III.

Sylvester Stallone reconoció que para la época desarrolló bulimia, pues quería mantener su forma física, que estaba con menos de 2.6% de grasa corporal.

No retenía nada y desarrolló un culto a su propio cuerpo, al grado de que no quería que su aspecto cambiara en ningún sentido posible.

Su idea era desarrollar una apariencia que pudiera encajar tanto con Rocky, que lo imaginaba como alguien terso; como con Rambo, que era más animal.

Así que pensó en verse como un “jaguar”, agresivo, ágil y atlético; no grande como como Schwarzenegger.

De hecho, justificó toda esta idea pensando que era un “desarrollo de personaje” para Rocky, quien tras el éxito se convertiría en alguien vanidoso.

Sylvester Stallone en Rocky III (MGM)

Sylvester Stallone también uso esteroides durante Rocky III

Otra cosa que mencionó Sylvester Stallone en su entrevista, es que también llegó a usar esteroides en Rocky III, debido a esa misma idea de mantener su físico.

Sylvester Stallone señaló que es imposible mantener una apariencia física de ese estilo por mucho tiempo de manera natural, necesitas forzosamente ese tipo de ayudas.

Si bien no se volvió adicto y siempre contó con asesoría médica al momento de los tratamientos, estos químicos le causaron varios malestares después de un tiempo.

La entrevista de Sylvester Stallone pone en la mesa algo que era un secreto a voces en la actuación, donde actores y actrices dañan su cuerpo con tal de mantener una apariencia.