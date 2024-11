El reconocido acror, Sylvester Stallone, dio al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, un regalo especial que le recuerda a su personaje más famoso, Rocky Balboa.

Se trata del cinturón de campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, el cual fue entregado por Sylverster Stallone a Donald Trump, luego de su triunfo y nocaut en las elecciones presidenciales estadounidenses.

Cabe destacar que no es la primera vez que el actor que interpreta a Rocky Balboa en la serie de películas se pronuncia a favor del empresario y presidente electo en Estados Unidos, pues incluso antes lo comparó con George Washington .

A través de X, Mauricio Sulaiman informó que la noche del 20 de noviembre Sylvester Stallone entregó a Donald Trump el cinturón de campeón mundial del Cosejo Mundial de Boxeo.

Cabe destacar que Stallone es miembro del salón internacional de la Fama del Boxeo en Canastota y considerado como uno de los más grandes representantes del deporte.

“Justo ahora Sylvester Stallone, embajador considerado como el mayor representante del boxeo, le entregó a Donald Trump el cinturón verde y dorado celebrando el mayor regreso de la historia”, expuso en su cuenta de X el presidente del WBC.

Sulaiman agregó que “el presidente Trump ha sido un gran boxeador y un amigo del CMB y de mi querido y difunto padre José Sulaimán”.

Por su parte, Sylvester Stallone señaló que la entrega del cinturó verde y oro a Donald Trump es especial, pues lo identifica como el verdadero campeón de la esperanza, además de ser amigo del boxeo y el deporte.

Es importante mencionar que, a diferencia de muchos actores y actrices, Sylvester Stallone ha sido un entusiasta promotor de Donald Trump desde 2016, y que este 2024 su apreciación del empresario y presidente electo no cambió.

Incluso, luego de que se declaró la victora del republicano, Stallone aprovechó para felicitarlo y compararlo con su personaje de Rocky Balboa, al afimar que ambos fueron “elegidos” para hacer una metamorfosis y cambiar vidas.

Sylvester Stallone también describió a Donald Trump como “un ser mítico” y afirmó que se convertirá en el segundo George Washington de Estados Unidos.

“Cuando hice Rocky, no sé si lo recuerden, pero la primera imagen era una imagen de Jesús que decía “Resurrección, AC Club”. Encontré una iglesia que fue convertida a un gimnasio de boxeo. La imagen pasa de Jesús a Rocky siendo golpeado y, en ese momento, era ‘El Elegido’. Así comenzó el camino: algo le iba a pasar a este hombre, una metamorfosis y cambiar vidas. Justo como el presidente Trump. Estamos en la presencia de un ser mítico. Me encanta la mitología y este individuo no existe en el planeta: nadie podría haber hecho lo que él hizo. Estoy sorprendido. Solo diré esto: cuando George Washington defendió a su país, no sabía que iba a cambiar el planeta. Sin él, no puedo imaginar qué sería. ¿Saben qué? Tenemos al segundo George Washington. ¡Felicitaciones!“.

Sylvester Stalone