La polémica de Sydney Sweeney con American Eagle impacta su imagen previo a su regreso a Euphoria temporada 3.

Sydney Sweeney- de 28 años de edad- siguen dando de qué hablar tras la campaña publicitaria que hizo con American Eagle el verano pasado.

Revelan problemas entre Sydney Sweeney y Zendaya en Euphoria por su polémica con American Eagle

The Daily Mail reporta que existe una disputa entre Sydney Sweeney y Zendaya- de 29 años de edad- en el rodaje de Euphoria.

El origen del conflicto de las actrices sería su ideología política y las recientes polémicas de Sydney Sweeney con American Eagle.

Zendaya “se niega incluso a ponerse a su lado” en entrevistas, alfombra roja y fotos, reveló una fuente.

Sydney Sweeney (@sydney_sweeney / Instagram)

Ante esa situación, HBO estaría planteándose que Sydney Sweeney y Zendaya hagan promoción de Euphoria de forma separada con la intención de evitar conflictos.

De acuerdo con los reportes, Zendaya quiere mantenerse al margen de las polémicas de su coprotagonista.

Esto porque no quiere que se perciba en Hollywood que está respaldando las ideas de Sydney Sweeney.

Zendaya (Instagram/@zendaya )

Así fue la polémica de Sydney Sweeney con American Eagle que ya impactó en Euphoria

Sydney Sweeney fue acusada de eugenesia y racismo tras su polémica campaña con American Eagle.

La actriz de Euphoria participó en un comercial titulado “Sidney Sweeney tiene buenos jeans...y los obtuvo de AE”.

Haciendo un juego de palabras en inglés con el término jeans y genes.

Lo que provocó que Sydney Sweeney fuera acusada de promover la idea de que los rasgos étnicos de las personas blancas son superiores.

Sydney Sweeney en su campaña con American Eagle ( Business Wire / AFP)

La polémica ha cobrado fuerza luego de que Sydney Sweeney rechazara pedir perdón por su comercial.

En una entrevista para GQ, la periodista Katherine Stoeffel le dio la oportunidad de hablar del tema, pero Sydney dio una respuesta negativa:

“Creo que cuando tenga un asunto sobre el que quiera hablar, la gente me escuchará" Sydney Sweeney

La postura de Katherine Stoeffel era que las personas blancas no debían bromear sobre la superioridad genética, menos en el contexto política actual.