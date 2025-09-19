Te decimos quién es Irina Minkina, la influencer idéntica a Billie Eilish se hace viral.

Irina Minkina se ha viralizado en redes sociales por su notable parecido con Billie Eilish.

¿Quién es Irina Minkina?

Irina Minkina es una influencer rusa que se ha popularizado por ser idéntica a Billie Eilish, de 23 años de edad.

Irina Minkina, influencer idéntica a Billie Eilish (@howeversnowy / Instagram)

¿Cuántos años tiene Irina Minkina?

De acuerdo con la información de sus redes sociales, Irina Minkina tiene 20 años de edad. Es originaria de Moscú, Rusia.

¿Quién es el esposo Irina Minkina?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si Irina Minkina tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Irina Minkina?

No se puede determinar qué signo zodiacal es Irina Minkina, ya que no se conoce su fecha de nacimiento completa.

¿Cuántos hijos tiene Irina Minkina?

Irina Minkina no tiene hijos.

¿Qué estudió Irina Minkina?

Se desconoce el grado de estudios de Irina Minkina.

¿En qué ha trabajado Irina Minkina?

Irina Minkina es una influencer rusa que se dedica a subir fotografías sobre su estilo de vida y parecido con Billie Eilish.

En redes sociales, Irina Minkina tiene estos seguidores:

TikTok: 443.2 mil seguidores

Instagram: 699 mil seguidores

Telegram: 11 mil 200 suscriptores

En Instagram Irina Minkina comparte fotos mostrando su belleza. Mientras que en TikTok, la influencer hace lip sync con audios virales.

Irina Minkina se hace viral porque es idéntica a Billie Eilish

En redes sociales, Irina Minkina se ha viralizado porque es idéntica a la cantante Billie Eilish.

Pese a que la influencer rusa asegura “!No me estoy haciendo pasar por nadie!”, es notable que se parece a la cantante de Blue.

Los fans que siguen a Irina Minkina, cada que la creadora de contenido sube una foto no dudan en arrobar a Billie Elish para que conozca a su doble de Rusia.