Suzette Quintanilla responde a AB Quintanilla; niega demanda o acusaciones de robo del patrimonio de Selena.

“Hemos visto la reciente declaración pública de A.B. Debido a que contiene Insinuaciones graves y falsas relacionadas con Suzette, Abraham y nuestra familia, consideramos necesario aclarar los hechos” Suzette Quintanilla

AB Quintanilla compartió un comunicado donde aseguraba que había demandado a su hermana, pero no especificó el motivo, solo expreso que había asuntos que llevaban años sin resolver y que estaban relacionados con su padre, Abraham Quintanilla.

Suzette Quintanilla responde a la supuesta demanda de AB Quintanilla (Instagram/@abquintanilla3)

Suzette Quintanilla niega demanda de AB Quintanilla y se defiende

Trascendió que AB Quintanilla demandó a Suzette Quintanilla por el control financiero, las regalías y el manejo del patrimonio de Selena.

Suzette Quintanilla y Marcella Quintanilla niegan que exista una demanda por parte de AB y lamentaron que el músico haya exhibido sus asuntos familiares.

“AB afirma que existe una demanda relacionado con Suzette y que hace varios meses comenzó un proceso legal” Suzette Quintanilla

El comunicado menciona que Suzette Quintanilla no ha sido notificada de la supuesta demanda y sus abogados han buscado algún procedimiento legal en su contra en los registros públicos, pero no encontraron resultados.

La madre de Selena forma parte del comunicado y condena que AB Quintanilla haya lanzado “acusaciones falsas” contra Suzette Quintanilla e incluso contra Abraham Quintanilla, quien murió en diciembre de 2025.

El comunicado cierra aclarando que Suzette Quintanilla no ha robado, malversado ni tomado indebidamente el dinero o bienes que pertenezcan a AB, Abraham, Marcella Quintanilla o Cris Pérez, viudo de Selena.

Suzette Quintanilla responde a AB Quintanilla por supuesta demanda (Instagram/@suzettesyld)

AB Quintanilla responde al comunicado de Suzette Quintanilla: “Yo no miento”

Tras el comunicado de Suzette Quintanilla, AB Quintanilla respondió con una publicación en Instagram donde asegura que no está mintiendo sobre la demanda en contra de su hermana.

“Suzette y sus abogados fueron notificados con los documentos correspondientes por correo certificado”, expresó AB Quintanilla en su publicación.

El músico asegura que demandó a Suzette Quintanilla para que responda por sus obligaciones legales de actuar con lealtad, transparencia y en beneficio de los intereses que tenía bajo su responsabilidad.

AB Quintanilla menciona que él solicitó que Suzette Quintanilla entregara una autoría de los contratos, documentos e información financiera.

Por último, AB Quintanilla prometió que su abogado hablaría del caso el viernes 4 de septiembre.