El hermano de Selena revela problemas familiares y una demanda millonaria contra su hermana Suzette Quintanilla.

AB Quintanilla compartió un comunicado el martes 1 de septiembre para confirmar que demandó a su hermana y reveló que hay problemas relacionados con su padre Abraham Quintanilla, quien murió en diciembre de 2025.

Hermanos de Selena están peleados y hasta hay una demanda millonaria

AB Quintanilla compartió en su comunicado que la demanda contra su hermana Suzette Quintanilla inició hace algunos meses, pero los problemas iniciaron hace tiempo.

“Años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias que durante mucho tiempo elegí callar por respeto, por lealtad y, sobre todo, porque se trataba de mi propia familia” AB Quintanilla

El hermano de Selena expresó que nunca había hablado de los problemas de su familia por lealtad y respeto, pero hubo situaciones que lo llevaron a enfrentar el problema que existe en los Quintanilla.

AB Quintanilla revela problemas en su familia y demanda contra su hermana, Suzette Quintanilla (Instagram/@abquintanilla3)

AB Quintanilla sugirió que hubo situaciones con su hermana y padre que lo llevaron a iniciar una demanda, pero no quiso revelar los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

El cantante mencionó que no hablaría con los medios de la demanda familiar.

“Hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho todavía que no se conoce” AB Quintanilla

Sin embargo, AB Quintanilla prometió dar su versión de la historia y contará los motivos que lo llevaron a demandar más adelante.

“He guardado silencio durante mucho tiempo. Pero mi silencio no significa que no exista una historia contar” AB Quintanilla

Selena y los Dinos (Netflix)

Por esta razón AB Quintanilla está demandado a Suzette Quintanilla

Trascendió que AB Quintanilla está demandado a Sujete Quintanilla por más de 814 millones de dólares.

Según información de Javier Ceriani, Suzette Quintanilla es la administradora del legado de Selena Quintanilla.

Aparentemente, AB Quintanilla estaría peleado por lo que le corresponde del legado de Selena, ya que él fue compositor y productor de la mayoría de las canciones de la cantante.

Javier Ceriani menciona que Suzette Quintanilla estaría apropiándose de los “éxitos” de AB Quintanilla, ya que varias canciones de Selena han sido reconocidas actualmente y el cantante no está recibiendo el crédito que le corresponde como compositor.