Ricardo Pérez abordó los rumores sobre una posible boda con Susana Zabaleta, con quien tiene poco más de dos años de romance.

Al ser cuestionado por un integrante de canal de YouTube, Junket Entretenimiento, si está casado con Susana Zabaleta o si tiene considerado llegar al altar con ella, Ricardo Pérez lo negó: “No, no”.

Sin embargo, dijo encontrarse feliz en su relación:

“Muy feliz, sí. Por acá andamos, pasándola muy bien, muchas gracias” Ricardo Pérez

Ante la insistencia del matrimonio, el co-conductor de La Cotorrisa -de 31 años- bromeó con la posibilidad de armar el plan si escuchaba una propuesta interesante.

“Si tú traes algún buen plan, proponme y en una de esas sí nos animamos” Ricardo Pérez

De llevarse a cabo el matrimonio entre el comediante y la soprano, sería el segundo de Susana Zabaleta y el primero de Ricardo Pérez.

La actriz estuvo casada con el director y productor de cine y teatro, Daniel Gruener.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta (Instagram/@ricardomedijo)

Ricardo Pérez asegura que ya se relajó su relación con la prensa

Ricardo Pérez generó polémica cuando, a su paso por el aeropuerto junto a Susana Zabaleta -de 61 años- se portó grosero con la prensa, quienes buscaban una nota sobre su relación.

Su actitud grosera y explosiva encendió las alarmas, capítulo del que Ricardo Pérez dice haber aprendido.

Ricardo Pérez (@ricardomedijo / Instagram)

El novio de Susana Zabaleta asegura haber aprendido a manejarse ante medios de comunicación, pero sobre todo, dice que aquella experiencia marcó límites en ambas partes, por lo que agradece que hoy la prensa se conduzca a él y su pareja con más respeto.

“Creo que para los dos lados como que fue un evento que marcó como que ciertos límites...Yo también me sé manejar con más respeto con ustedes, como creo que también, en el caso de la mayoría, también se han sabido ya manejar un poquito, más tranquilos” Ricardo Pérez

El también comediante celebra que su relación con la prensa sea más relajada.