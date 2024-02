Susana Zabaleta -de 59 años de edad- reconoce que su hija ve a Ricardo Pérez de La Cotorrisa como su padrastro.

Desde hace varios meses se ha rumorado que Susana Zalabaleta tiene una relación con Ricardo Pérez, de 29 años de edad.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta realizaron un episodio juntos de la serie “Divina Comida” y mantienen una estrecha amistad e, incluso, ya hicieron un viaje “en familia”.

Los rumores de un noviazgo entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez aumentaron, luego de que la actriz acudiera a un episodio de La Cotorrisa.

En este, Susana Zavaleta reveló que su relación con Ricardo Pérez es tan buena, que ya se fue de viaje con ella y sus hijos.

Después de que Susana Zabaleta revelara esta anécdota, la también cantante cuenta que su hija odia que Ricardo Pérez le hable como si fuera su padrastro.

En entrevista con Maxine Woodside, Susana Zabaleta contó la graciosa forma en la que Ricardo Pérez se relaciona con su hija, Elizabetha Gruener, de 23 años de edad.

“Imagínate ser amiga de alguien que te hace reír 24/7. Elizabetha un día que salimos y le digo: ‘Oye mi amor, saluda a Ricardo ¿No lo vas a saludar? Y me dice sí, sí. Y me dice: ‘Oye mamá, le puedes decir a Ricardo que no me hable como si fuera mi padrastro, es de mi edad el estúpido’”

Susana Zabaleta