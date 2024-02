¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ya son novios? Revelaron que ya salen en familia con sus hijos y hasta planes tienen juntos.

Desde el pasado mes de noviembre se dice que Susana Zabaleta -de 59 años de edad- y Ricardo Pérez iniciaron un romance luego de la gran química que mostraron en pantalla.

En medio de las especulaciones sobre su posible romance, Susana Zabaleta acudió al popular podcast la Cotorrisa donde reveló que mantiene una gran relación con Ricardo Pérez, de 28 años de edad.

Incluso Susana Zabaleta y Ricardo Pérez confesaron que tienen varias salidas juntos e incluso ya han empezado a salir en familia.

Sin embargo, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez sorprendieron al anunciar que una importante fecha no la van a poder celebrar juntos debido a sus compromisos laborales.

Tras su participación en la segunda temporada de Divina Comida, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han desatado rumores sobre un posible romance.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han demostrado que tienen una gran química sin embargo también ha recibido varias críticas por su diferencia de edad.

Tras varias especulaciones, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez negaron un romance y aseguraron que solo eran amigos.

Sin embargo, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez volvieron a encender rumores de romance luego de que la actriz acudió al podcast de la Cotorrisa.

Durante su participación, Susana Zabaleta dejo ver que tiene una relación más allá de una simple amistad con Ricardo Pérez.

Y es que Susana Zabaleta confesó que con Ricardo Pérez ya tienen varias salidas en la que incluso se ven involucrados su familia.

“Ahorita que se va a dejar el cabello largo, sí me gusta, aunque sus tatuajes sean de preso. Una vez fuimos a una fiesta y el señor llegó muy bien vestido. Se veía muy bien”

Las salidas entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez no solo involucran reuniones, y es que la actriz confesó que le ha tocado ver como se le acercan al comediante con la intención de que les pagué algunos de sus servicios.

Aunque Susana Zabaleta destacó que sus salidas con Ricardo Pérez son como amigos, muchos notaron que hay algo más.

“No sé puede salir con este a ningún lado porque entonces llegan y le dicen ‘oye fíjate que no pague la renta, me podrías pagar la renta’, es que no conviene ser su amiga”

Susana Zabaleta