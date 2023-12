Desde el pasado mes de noviembre se dice que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez iniciaron un romance, mismo que habría surgido durante las grabaciones del reality show, Divina Comida.

Y es que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez fungen como anfitriones de la segunda temporada de Divina Comida, programa que ya puede disfrutarse en HBO Max.

Mismo que ya está dando de qué hablar puesto que la química entre la actriz y el integrante de La Cotorrisa es más que evidente, lo que refuerza rumores de romance.

Pero, ¿estos famosos andan? Acá te contamos.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ¿son novios? (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Susana Zabaleta besó a Ricardo Pérez? Coquetean descaradamente en Divina Comida

Susana Zabaleta, de 59 años de edad, se lució como anfitriona en Divina Comida, reality show donde se robó la atención de Ricardo Pérez.

Susana Zabaleta aprovechó que a Ricardo Pérez, de 28 años de edad, le gustan las personas mayores para coquetearle descaradamente.

Sobre todo porque Eduardo Videgaray, de 54 años de edad, le ayudó a mandarle indirectas bien directas al integrante de La Cotorrisa, lo que apoyó el también anfitrión José Luis Slobotzky -de 33 años de edad-.

Cabe señalar que Divina Comida invita a cuatro famosos a abrir las puertas de su casa a fin de ofrecer a sus invitados una experiencia gastronómica única y diferente.

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se besaron en Divina Comida?

En determinado momento, Susana Zabaleta se colocó una fresa en la boca e invitó a Ricardo Pérez a probarla, por supuesto, éste se puso muy nervioso.

Aunque los presentes y la audiencia creyó que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se besarían, no pasó.

“(Tengo) el corazón como si me hubieran asaltado, o sea, es la primera comida ¿y ya nos vamos a besar?”, dijo al respecto un impresionado Ricardo Pérez.

Susana Zabaleta niega romance con Ricardo Pérez

Durante su paso por la alfombra roja de la presentación de la segunda temporada del reality show Divina Comida, Susana Zabaleta reveló cuál es su verdadera relación con Ricardo Pérez.

Susana Zabaleta desmiente tener un romance con Ricardo Pérez, quien asegura es su amigo; sin embargo, bromeó sobre el tema.

“Él ya sabe cómo es, pero no es cierto. Somos amigos. Me hace reír mucho”, dijo por lo que Ricardo Pérez agregó: “Son rumores míos para que yo me vaya bien”, y ella fingió limpiarle labial que había en los labios de él.