“No es cierto”, fue lo que Susana Zabaleta declaró por primera vez sobre el video viral donde acusan que vio feo a Ángela Aguilar mientras cantaba en el evento de los 100 líderes mexicanos.

Sin embargo, esto dio paso a que Susana Zabaleta de 60 años de edad, hablara en YouTube de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar pese a que se andaba cayendo entre el cúmulo de gente.

¿Susana Zabaleta le hizo el fuchi a Ángela Aguilar? Le da tristeza su matrimonio con Christian Nodal, dice en YouTube

Un video de Susana Zabaleta supuestamente mal mirando a Ángela Aguilar de 21 años de edad, se hizo viral, pero la cantante y actriz ya salió a negar que la haya visto feo.

En una entrevista en YouTube mostrada por Berenice Ortiz, la cantante llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con Ricardo Pérez, por lo que enseguida se le cuestionó sobre Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOf)

Sin embargo, Susana Zabaleta fue clara diciendo “no es cierto” que haya mal mirado a Ángela Aguilar mientras cantaba para los 100 líderes mexicanos.

Y aunque la cantante iba a dar otra declaración “fui la única que le traté (...)” esta se interrumpió con un comentario que intentó para quitarse a la prensa de encima.

Pese a ello, la cantante decidió sí declarar sobre el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, asegurando que lo que siente es tristeza por cómo los han tratado.

Eso sí, Susana Zabaleta no dejó de lado la crítica argumentando que Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron mal las cosas.

“Me da mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, pero también es que son muy chiquitos”. Susana Zabaleta, cantante.

Ricardo Pérez estalla contra la prensa porque casi le tiran a Susana Zabaleta, evidencia video en YouTube

La cantante Susana Zabaleta dejó claro si Ángela Aguilar es de su agrado o no y su opinión sobre su matrimonio con Christian Nodal aunque eso casi le costó un buen golpe.

Como la entrevista mostrada en YouTube fue en el AICM mientras ella junto con Ricardo Pérez se dirigían a la salida, se hizo un cúmulo de gente que casi le provoca una caída.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez. (@SusanaZabaletaOficial)

Y es que en medio de los reporteros a su alrededor preguntando su opinión a la voz de Ángela Aguilar, Ricardo Pérez interrumpió diciendo “qué cizañosos”, para luego estallar porque casi tiran a su novia.

Esto debido a que Susana Zabaleta dio un tropezón y aunque no se cayó ni mucho menos, esta acción hizo estallar a Ricardo Pérez pidiendo a la prensa que los dejara en paz con evidencia en YouTube.

Para Ricardo Pérez, la prensa solo quiere información sobre chisme, más no intereses sobre la carrera de Susana Zabaleta, por ello deciden no detenerse para dar entrevistas.

“Se les está diciendo, se les está diciendo (...) Respeten, no tenemos porqué darles una entrevista y menos si vienen a buscar chisme, no le quieren preguntar cuál va a ser la siguiente ciudad en la que se va a presentar (...) lo único a lo que vienen es a intentar sacar el chisme a partir de un clip de TikTok por eso es poco agradable y por eso no nos detenemos a platicar con ustedes”. Ricardo Pérez, influencer.

Esta acción se realizó luego de que el tropezón de Susana Zabaleta la llevó a alejarse de la prensa e irse con la persona que le llevaba la maleta, dejando a Ricardo Pérez defendiéndola de los reporteros, según se ve en YouTube.