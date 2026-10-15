Denise Richards sorprendió en redes sociales por su cambio de imagen después de una cirugía facial.

La actriz estadounidense de Criaturas Salvajes apareció en el programa “The Jenny McCarthy Wahlberg Show” y ahí dio más detalles sobre el lifting facial al que se sometió en 2025.

Su intervención pública llamó poderosamente la atención de sus seguidores, quienes reconocieron que se veía espectacular luego del procedimiento quirúrgico.

Denise Richards sorprende por su cambio de imagen después de una cirugía facial (Captura de video)

Denise Richards sorprende por su cambio de imagen y revela por qué admitió que se hizo una cirugía facial

Durante su charla con Jenny McCarthy-Wahlberg, Denise Richards se sinceró sobre los motivos por los que reveló que se había sometido a una cirugía facial.

En su testimonio, Denise Richards mencionó que en los años 90, cuando se colocó implantes, muchas actrices eran reservadas.

No obstante, en la actualidad le sorprendió ver la apertura que hay sobre el tema, así que decidió exponer su caso públicamente por dos razones; una de ellas fue que su ex pareja Aaron Phypers lo mencionara en un tribunal.

Denise Richards sorprende por su cambio de imagen después de una cirugía facial (Captura de video)

Desde julio 2024, Denise Richards y Aron Phypers sostienen una batalla legal por su divorcio, el cual incluye tanto disputas financieras como patrimoniales, así como acusaciones de violencia doméstica de ambas partes.

En los años 90, cuando me puse los implantes... no existían las redes sociales y siento que muchas de nosotras éramos mucho más reservadas. Es verdad. Y, bueno, me sorprendió lo abiertas que eran muchas personas actualmente, pero hubo dos razones. Una: mi ex —de quien me estoy divorciando— mencionó el tema en el tribunal a propósito. Y me sorprendió gratamente que, aunque había medios de comunicación presentes, no lo publicaran; eso estuvo bien. Así que pensé: ‘¿Sabes qué? Creo que simplemente debo ser honesta’. Denise Richards, actriz

De acuerdo con Denise Richards, no quería darle el poder a Aaron Phypers para hacer públicas las cirugías a las que se había sometido.

Por tal razón, decidió controlar la narrativa y gracias a que su publicista le consiguió un artículo en el medio Allure, fue que se sinceró en marzo del 2026.

Su intención era difundir la información sobre su lifting facial luego de que su cirujano, el doctor Ben Talei, hiciera tan buen trabajo con ella.

Además de su cirugía facial, Denise Richards se sometió a un procedimiento en las cejas, labios y un injerto de sus propios muslos en cuello y cara.