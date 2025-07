¿Gala Montes tiene miedo de Alana Flores tras su victoria en La Velada del Año 5?

La actriz de 24 años de edad parece estar sintiendo la presión, a tres semanas de su pelea en Supernova: Orígenes con Alana Flores.

Y es que, conforme se acerca el 17 de agosto, día de la pelea, Gala Montes se ha mostrado más activa en redes sociales.

En especial, Gala Montes ha reaccionado a las publicaciones del evento Supernova: Orígenes, ante lo cual muchos se preguntan si es nerviosismo o pura estrategia.

Pelea Alana Flores vs Gala Montes (@supernovaboxing / Instagram)

Alana Flores se consolida en La Velada del Año 5 y Gala Montes reacciona con intrigantes emojis

La victoria de Alana Flores en La Velada del Año 5 la ha consolidado como una de las figuras más destacadas del boxeo de exhibición actual.

La streamer de 24 años logró vencer por decisión dividida (4-1) a la influencer Ari Geli en un duelo de tres rounds de dos minutos -tal como será el que tenga con Gala Montes-.

Pelea Alana Flores vs Gala Montes (@supernovaboxing / )

En tanto, Gala Montes ha intensificado sus entrenamientos, pero también se le ha notado más activa en redes, reaccionando a los posts de Supernova: Orígenes.

Con emojis que van de corazones a curitas y corazones vendados, las reacciones de Gala Montes en redes sociales han desatado teorías sobre posibles nervios o incluso dudas sobre su preparación frente a una rival como Alana Flores.

Pelea Alana Flores vs Gala Montes (@supernovaboxing / )

¿Qué hay detrás de los emojis con los que Gala Montes ha reaccionado a su próxima pelea con Alana Flores?

Gala Montes ha expresado que su entrenamiento la ha hecho percatarse de que debe dar su 200 por ciento para ser una rival digna para Alana Flores.

Sin embargo, en entrevista para Supernova: Orígenes reconoció que muchas veces su mente le juega en contra con pensamientos derrotistas o sumamente críticos.

“Afortunadamente he hecho uso de la terapia y ha sido una herramiento para darme cuenta de que no importa cuántas veces cometa un error, eso no quiere decir que no lo pueda lograr”, afirmó.

También, Gala Montes comentó que su entrenamiento la ha ayudado a ser más compasiva consigo misma, pues las cosas que en un principio no podía hacer, con el paso de los días las ha convertido en metas superadas.

“Entre más amoroso es uno con uno mismo, es más sencillo hacer las cosas, definitivamente”, aseveró.

Finalmente, dijo que el 17 de agosto saltará al cuadrilátero con la mente en la victoria: “Vamos con toda la actitud para ganar, porque si no, para qué lo intentamos, obviamente voy a ganar”.

¿Y si no gana? Ante las adversidades, Gala Montes acostumbra decir, “si te duele, curita”, como una forma de empoderamiento y resiliencia frente a críticas, conflictos o emociones intensas.