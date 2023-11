La plataforma musical, Spotify, exhibe que Ibai Llanos es team Shakira, pese a ser mejor amigo de Gerard Piqué; pasó en Twitch.

El Spotify Wrapped 2023 ha dejado varias sorpresas, debido al resumen musical del año que le apareció a muchos usuarios de la plataforma.

Uno de los más asombrados fue el streamer Ibai Llanos- de 28 años de edad- a quien Spotify lo dejó en evidencia sobre lo que escuchó en este año.

La app de música dejó al descubierto que dentro de las canciones preferidas de Ibai Llanos estuvo la tiradera de Shakira- de 46 años de edad- a su ex pareja Gerard Piqué- de 36 años de edad-.

Gerard Piqué e Ibai Llanos (Especial)

Spotify ventila a Ibai Llanos y demuestra que es team Shakira pese a ser mejor amigo de Gerard Piqué

Durante un directo en Twitch, Ibai Llanos fue evidenciado por Spotify y se reveló que era team Shakira.

Todo esto aunque Ibai es amigo de Gerard Piqué con quien colabora en proyectos como la King´s League.

Fue el propio Ibai Llanos quien subió a su cuenta de TikTok lo que le apareció como su Top musical en su cuenta de Spotify que usa en casa y en su coche.

“Me ha salido un resumen muy curioso. Puesto número 4 Bizarrap, no me lo esperaba. No he escuchado a Bizarrap tanto este año.” aseguró Ibai Llanos.

Ibai Llanos es team Shakira, revela Spotify (@ibaillanos / TikTok)

No obstante, el streamer español, reveló por qué aparecía Bizarrap- de 25 años de edad- entre su preferidos.

Y todo tenía que ver con que en su Top de canciones de Spotify figuraba en lugar 4 la tiradera de Shakira a Piqué que produjo Bizarrap.

Ibai Llanos mostró su sorpresa por ser team Shakira y mencionó que no estaba editado su Spotify Wrapped 2023, aunque reconoció que sí escuchaba la canción de la colombiana.

¿Lo escuchó? Si, evidentemente lo he escuchado, ¿pero número 4? ¿Esto está mal? Ibai Llanos

Spotify revela que Ibai Llanos es team Shakira y así reaccionaron sus fans en redes

Las reacciones en redes no se han hecho esperar luego de que se confirmara que Ibai Llanos es team Shakira por su Spotify.

Los cibernautas que han visto el video de Ibai aseguran que ya se sabía que era fan de Shakira y su tiradera hacia su amigo Gerard Piqué.

Algunos aprovecharon para bromear y expresaron que con ese nivel de reproducciones, Ibai Llanos había ayudado a pagar la multa Shakira tenía.