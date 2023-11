Tremendo susto el que provocó Rivers a sus fans, tras decir que “anoche casi fallezco”, pero ¿qué le pasó a la streaming mexicana? Esto es lo que sabemos.

Samantha Rivera Treviño, más conocida como Samy Rivers o simplemente Rivers -de 25 años de edad- preocupo la noche de ayer lunes, 13 de noviembre a todos sus fans tras sentirse mal.

Pues la streaming mexicana Rivers aseguró en un mensaje que “anoche casi fallezco”.

A través de un streaming, Rivers reveló a sus fans que “anoche casi fallezco”, por lo que hasta el hospital fue a dar.

Luego de que durante la noche, Rivers comenzara con una serie de síntomas que la pusieron mal no solo físicamente, sino, hasta mentalmente.

Debido a que tras presentar un fuerte dolor de cabeza, estómago, escalofríos, bastante incomodidad inexplicable, hasta mareos y vómito, se preocupó.

“Muy mareada, mucho asco y no me gusta vomitar, lo odio, siempre me aguanto, estaba bien pinche mareada todo me daba vueltas…”

Rivers