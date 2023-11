La streamer Crystal Molly -de 28 años- fue víctima de transfobia en pleno directo de Twitch.

Y es que mientras Crystal Molly participaba en el Torneo de Fortnite de Rubios -de 33 años-, un usuario se burló de su voz.

La streamer de Twitch de inmediato dejó de hablar en el directo y mientras parecía que se aguantaba las lágrimas, continuó con el juego.

El momento en que se burlaron de Crystal Molly se volvió viral en TikTok, y de acuerdo con algunos usuarios, el jugador que se burló fue el ‘tuitero’ Juan de Dios

Sin embargo, él que se burló de la voz de la streamer habría sido uno de los invitados del famoso usuario en Twitter

Hasta el momento se desconoce la identidad del joven, puesto que utilizaba cubrebocas y gorra; sin embargo, ha sido duramente criticado en redes sociales.

Pues su burla fue considerada con un acto de transfobia, aunque en el directo aseguró que no sabía con quién hablaba y que solo se le hacía cómico.

“Que me funen (...) lo he dicho porque me hace gracia, no sé ni quién es”

Anónimo -audio de TikTok