Sol León explota contra Chisme No Like para demostrar que la mentirosa no es ella ¿Qué respondieron los conductores? Esto se sabe.

La polémica Sol León -de 34 años de edad- sigue dando mucho de qué hablar, pues ahora se va contra Chisme No Like por acusarla de aprovechada.

En agosto, la influencer Muñeca Diamante de Rubí aseguró que Sol León despojó de su empresa y fortuna a Alma López, ex de su actual esposo Roberto López.

Esta información fue retomada por Chisme No Like y se fueron contra Sol León, a quien acusaron de arribista.

Sol León arremete contra Chisme No Like por investigar su oscuro pasado

El programa Chisme No Like dio espacio a presuntas amigas de Alma López para hablar de la supuesta responsabilidad de Sol León en su muerte.

También la acusaron de querer dar entrevistasa cambio de publicidad para sus marcas y la carrera musical de su hija, Miranda León.

Sol León (Instagram/@solleon21)

Ahora, Sol León hizo un video para defenderse de Chisme no Like y acusarlos de vulnerar su seguridad, al perseguirla por la CDMX.

“Chisme No Like ha sido un programa que se ha encargado de tratar de ensuciar mi imagen” Sol León

Sol León asegura que ella le dio derecho de réplica a Chisme No Like y no lo han compartido en el programa, a pesar de que le dio un entrevista al programa.

Chisme No Like compartió el testimonio de Nina -amiga de Alma López- y Sol León asegura que esta mujer no es una fuente confiable y fue demandada por las hijas de su esposo.

Sol León, influencer. (@solleon21)

Sol León muestra la entrevista que Chisme No Like le hizo, pero no publicaron

La empresaria Sol León compartió la entrevista que le hizo un reportero de Chisme No Like, donde ella acusa que hay personas que se quiere “colgar” de su fama.

“No tengo nada negativo que decir, soy una persona muy querida (...) No quiero hablar de la exesposa de mi esposo” Sol León a Chisme No Like

Sol León aseguró que los chismes sólo la ponen en tendencia y eso beneficia a la carrera de su hija.

Siguió negando que se haya quedado con la empresa de Alma López y aclaró que ella sólo fue distribuidora de sus fajas.

“No era mi mejor amiga (Alma López), pero enemigas tampoco” Sol León a Chisme No Like

La influencer invitó a Chisme No Like a que investigaran el registro de su empresa y corroboraran que le pertenece a ella, y no a su esposo como aseguraron.

¿Y qué dijeron los conductores de Chisme No Like? Javier Ceriani y Elisa Beristain no tocaron el tema del video de Sol León en su programa.

Incluso, hace un mes que no volvieron hablar de Sol León, por lo que se desconocen si Chisme No Like dará réplica al video de la influencer.