Sol León ofrece su vida polémica para alzar el rating a cambio de promoción para su hija, pero un conocido programa le responde.

El nombre de Sol León -de 33 años de edad- se ha vuelto viral por la razones equivocadas, causándole a la empresaria una muy mala fama.

Una influencer conocida como Muñeca Diamante de Rubí, acusó a Sol León de quitarle el marido a su amiga y socia Alma López.

Y, por si fuera poco, Sol León ahora es señalada de quedarse con sus bienes y empresa tras su muerte.

Sol León trató de defenderse, pero nadie le creyó y menos los conductores de Chisme No Like; quienes han revelado oscuros detalles del pasado de la influencer.

A Sol León no le importa exponer su vida con tal de que su hija tenga éxito

Miranda León, hija de Sol León, debutó como cantante con el tema “Qué te parece” y la influencer ha hecho lo imposible para que la carrera de su hija funcione.

Incluso, Sol León está dispuesta a hablar de su polémica a cambio de un buen contrato de publicidad para Miranda León, de 16 años de edad.

Marisol López León, mejor conocida como Sol León (Especial)

Chisme No Like quiso darle derecho de réplica a Sol León para que hablara de los rumores sobre su vida, pero la empresaria les pidió dinero.

“Que me paguen, puedo negociar con ellos por contrato. Yo puedo jugar con ellos siempre y cuando me tengan una buena negociación para la carrera de mi hija” Sol León

Sol León asegura que su visita les subiría el raiting a Chisme No Like: “Vamos hablando de negocios, ustedes se llaman chisme y yo tengo un chin...”

La influencer está dispuesta a hacer drama y polémica , siempre y cuando gane algo para catapultar la carrera de su hija.

Sol León ofrece su vida a los programas de chismes

La propuesta de Sol León para hablar de su polémica vida no sólo fue a Chisme No Like, también para los programas de espectáculos.

Sol León está segura de su “fama” y cree que donde ella acuda habrá raiting, por lo que lanza convocatoria a los medios para hablar de su vida.

“Si quieren que yo le haga un debate a un youtuber, a un medio de comunicación o a un programa de televisión algo que ustedes quieran que yo le de foco público, yo lo hago con mucho gusto, siempre y cuando haya un contrato de que beneficie” Sol León

Sol León, influencer. (@solleon21)

La influencer está dispuesta a contar su historia a cambio de publicidad para su marca de fajas o para la carrera de su hija , Miranda León.

“Qué me van a dar para que yo les pase mi fama, si un programa de televisión quiere tenerme sentada ahí con ellos, pues me pueden hacer un buen paquete publicitario para Miranda y su música o para mi marca” Sol León

Javier Ceriani arremetió contra Sol León y le dejó claro que lo de ella era mala fama, por lo que nadie querría hacer negocios con sus polémicas.

También le aconsejó que si quiere que su hija triunfe en la música, se aleje pues sólo la está perjudicando con sus escándalos.

Sol León está dispuesta a responder preguntas incómodas, pero a cambio de publicidad que le beneficie.