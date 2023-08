Chisme No Like dice que Sol León los amenazó por revelar su oscuro pasado y compararla con Karla Panini -de 43 años de edad-.

El nombre de Sol León se ha convertido en tendencia luego de que la acusaran de haberse entrometido en la relación de la fallecida Alma López y quedarse con su negocio de fajas colombianas.

Pero las acusaciones habían ido más allá y es que la creadora de contenido Muñeca Diamante de Rubí incluso insinuó que Sol León habría sido la culpable de la muerte de Alma López.

Chisme No Like expuso el oscuro pasado de Sol León, incluso la tacharon de ser la “nueva Karla Panini de Tijuana”, por haberse metido en la relación de un hombre casado y haber stado atrás de la muerte de la que presuntamente era su ‘socia’.

Sin embargo, ahora el programa Chisme No Like dio a conocer que Sol León -de 33 años de edad- los había amenazado por hablar de su pasado.

Sol León ( Sol León Instagram @solleon21)

Chisme No Like asegura que Sol León los amenazó por revelar su oscuro pasado

Sol León ha alcanzado gran popularidad en las redes sociales gracias a que comercializa fajas colombianas que se han viralizado debido a que algunas famosas las han promocionado como Maribel Guardia.

Sin embargo, Sol León se encuentra en medio de la controversia luego de que fue acusada de robarle el negocio a la exesposa de su actual marido, Roberto.

En el programa Chisme No Like se expuso el oscuro pasado de Sol León, pues aseguraron que se había metido en la relación de Alma López, quitándole no solo a su esposo sino también su negocio.

Sol León y su esposo Roberto (Instagram/@soleón21)

Pero ahora Chisme No Like acusó a Sol León de haberlos amenazado luego de que habían sacado a relucir el caso de la fallecida Alma López.

Javier Ceriani fue el encargado de dar a conocer la amenaza de Sol León al programa Chisme no Like.

“Sol León, esta ex cabaretera de Tijuana, nos amenazó después del programa del viernes” Javier Ceriani

En ese momento se presentó un video de Sol León donde habla sobre los ataques que ha recibido.

“A esa gente que se puso en complot para tratar de desprestigiarnos y esa gente que hizo sus reportajes con mala saña, mala intención, esos programas de televisión que utilizaron notas amarillistas, se van a acordar de este momento, se van a acordar de Miranda León” Sol León

Sol León aprovecha para decir que todos los que la atacaron se van a acordar de este momento.

“Y a esa gente de medios que aprovechó la avalancha de hate en contra de las León, a esa gente no se les van a conceder nada, ya lo verán, acuérdense de este momento” Sol León

Tras escuchar sus palabras, Javier Ceriani aseguró que eso era una clara amenaza para Chisme no Like.

“Aquí y en la China, esto se llama amenaza. Mi amor, a mí nadie me pone el dedito así, menos una ex cabaretera, porque si hubieras sido camarera todo el respeto del mundo, pero cabaretera a mí no me amenaza, ni a Elisa ni a este programa ninguna cabaretera porque ese es el camino más rápido” Javier Ceriani

De manera contundente Javier Ceriani puntualizó que a ellos no los amenaza nadie y menos una persona con su oscuro pasado.

“Amenazar a un medio de Estados Unidos de esta forma con el dedo” Javier Ceriani

En Chisme no Like en donde reveló que le habían llegado mensaje de que podría demandar al programa que estaba hablando mal de ella.

Javier Ceriani puntualizó que tras estas amenazas la única perjudicada será su hija, quien quiere dedicarse a la música.

Además puntualizó que si habían buscado a Sol León, pero ella no aceptó hablar con ellos porque sabía que no iba a poder aguantar sus cuestionamientos.

¿Qué fue lo que dijeron en Chisme no Like que habría provocado la molestia de Sol León?

El nombre de Sol León se convirtió en tendencia cuando Muñeca Diamante de Rubí reveló que habría causado la muerte de la ex de su actual marido.

En Chisme no Like señalaron que Sol León trabajaba en un cabaret en Tijuana, donde conoció a su actual esposo Roberto.

Sin embargo, Roberto se encontraba casado con Alma López, con quién habría iniciado el negocio de las ‘Fajas de Reloj de Arena’.

Cuando Alma López se enteró de la traición de su esposo, entró en una fuerte depresión y murió en el 2019.

Sin embargo, amigas de Alma López han señalado que su muerte fue en extrañas circunstancias por lo que dudan que se haya quitado la vida y consideran que hay algo detrás de su fallecimiento.

En Chisme no Like acudió Nina Ovalle, amiga de Alma López, quien reveló como Sol León se quedó con el negocio de su amiga e incluso reveló que había sido amenazada.

También se presentó una video llamada con Laura RS, influencer de Tijuana, quien señaló que la ha amenazado y acosado por hablar de su pasado.

Laura RS puntualizó que Sol León hace tal manipulación que incluso hace que las personas se sientan vulnerable.

Sol León se ha defendido asegurando que ella es la verdadera dueña de la empresa Sol Beauty and Care y para probarlo compartió varias imágenes de cuando comenzó su negocio sola y dentro de su casa en el 2018.

Tras este programa, Sol León habría amenazado a Chisme no Like.