La llegada de Sofía Castro junto a su mamá Angélica Rivera de 56 años de edad, a la Ciudad de México, dejó a la joven actriz en el piso y acusando a la prensa por haberla lastimado.

Sofía Castro de 28 años de edad, y Angélica Rivera fueron acaparadas por la prensa que buscaba una entrevista con las actrices, pero esto llevó a una caída por los empujones.

Sofía Castro se cae durante encuentro con periodistas acompañada de Angélica Rivera

La actriz Sofía Castro llegó con Ángelica Rivera a la CDMX, pero la prensa armó un zafarrancho en busca de palabras de la exprimera dama.

Son pocas las ocasiones que Angélica Rivera es captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de modo que su presencia generó un zafarrancho que no se veía venir.

A pesar de que las actrices llegaron con una persona que las escoltó y trató de proteger en su recorrido por el aeropuerto, Sofía Castro terminó en el suelo y reclamando tanto alboroto.

Sofía Castro, actriz. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

En medio de los cuestionamientos de periodistas hacia Angélica Rivera sobre la serie Con la misma mirada, Sofía Castro se quejaba de los empujones que estaban teniendo contra ella.

Sin embargo, a pocos metros de que Sofía Castro y Angélica Rivera llegaran a su camioneta, la joven actriz tuvo un tropezón y cayó al suelo, para levantarse con ayuda de su mamá.

Más allá de que Angélica Rivera reclamara a la prensa, solo buscaron llegar a su camioneta, pero Sofía Castro no se quedó con ganas de reclamar el golpe que le provocaron.

“¡Me lastimaron horrible!” fue lo que Sofía Castro le gritó a la prensa antes de subir a su camioneta y mientras otros periodistas seguían insistiendo en obtener declaraciones.

Esta no es la primera vez que Sofía Castro tiene un altercado con periodista, pues en una ocasión pasada evidenció el daño que le hicieron a su camioneta en busca de entrevistarla.