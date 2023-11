Ante la polémica sobre su relación tormentosa del pasado, Sofía Castro de 27 años de edad, arremete con su ex abusador, pero evita mencionar a Jorge Álvarez Bringas.

Sofía Castro ha provocado controversia al revelar en una entrevista que tuvo una relación “tóxica” durante su adolescencia.

Pese a que no reveló su identidad, sus fans rápidamente recordaron su romance con el ahora político Jorge Álvarez Bringas.

Sin embargo, esto ha llevado a confrontarse, pues su ex ya alzó la voz y negó haber sido violento con la actriz.

Jorge Álvarez Brigas puntualizó que la familia de Sofía Castro siempre se portó bien con él y estuvieron cerca de ellos durante su romance.

Sofía Castro confesó que fue víctima de violencia psicológica durante una relación, pues a pesar que ese capítulo en su vida se cerró ha reiterado que la lastimaron mucho.

A pesar que su ex ya dio sus declaraciones negándolo todo, Sofía Castro reaccionó, y durante su más reciente presentación de la telenovela “El Maleficio”.

Externó su postura al respecto, dejando ver que fue una etapa muy dolorosa en su vida pero ahora encontró al amor de su vida.

“Yo eso ya lo pasé, fue un momento muy doloroso de mi vida, alguien que agrede o un abusador pues al final nunca acepta lo que hace, yo como lo digo, hoy estoy con un gran hombre a mi lado, nadie está exento, no hay edad, no hay momento, no hay nada para que una mujer pueda tener una relación así”

La actriz mexicana, quien recientemente se comprometió con su novio Pablo Bernot de 32 años de edad, sabe que sus sentimientos si fueron afectados.

Y sobre el motivo por el que decidió hablar del abuso que vivió luego de varios años de haber culminado su romance.

Sofía Castro aseguró que su principal motivo es para ayudar a otras mujeres que sufren lo mismo.

“Fue duro y fue como enfrentar una realidad de lo que viví, pero de verdad lo hice obviamente por amor a mí, por agarrarme de mí y decir ‘no me tengo por qué quedar callada’, y poderle dar esa fuera a muchas mujeres que lo necesitan, porque yo también me agarré de eso, me agarré de varias amigas o colegas que sufrieron por eso y las escuchaba hablar y las escuchaba decir, y decía ‘¿por qué yo no?’, y fue por eso que me animé a hablar”

Sofía Castro