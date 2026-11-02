Juan Atkins fue un DJ, productor musical y compositor estadounidense, que iba a presentarse en CDMX el 31 de octubre; sin embargo, fue encontrado muerto en su cuarto de hotel, por lo que te decimos quién era.

¿Quién fue Juan Atkins?

Considerado uno de los padres fundadores del techno de Detroit, género que transformó la música electrónica y la cultura de los clubes nocturnos a nivel mundial, Juan Atkins fue un reconocido DJ, compositor y productor discográfico estadounidense.

Juan Atkins también era aclamado como el “Originador” (The Originator) y junto con Derrick May y Kevin Saunderson, formó el célebre trío conocido como The Belleville Three, colectivo responsable de moldear el sonido precursor de la música electrónica moderna a principios de los años 1980.

Atkins también fue conocido por los seudónimos Model 500 e Infiniti, y en 1980 formó el dúo Cybotron con Richard Davis, proyecto con el que publicó canciones fundamentales para el género, como Clear( 1983). Posteriormente, lanzó No UFOs (1985) como Model 500 y fundó el sello discográfico Metroplex.

Juan Atkins, DJ y productor estadounidense (@juan.cybotron.atkins / Instagram )

¿Qué edad tenía Juan Atkins?

Juan Atkins tenía 64 años al momento de su fallecimiento el 31 de octubre de 2026 en la CDMX, pues nació el 12 de septiembre de 1962.

Fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel antes de una presentación programada en el club YuYu y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. Al 2 de noviembre, no se ha confirmado oficialmente la causa de su fallecimiento.

¿Juan Atkins tenía pareja?

No hay información pública confirmada y detallada sobre una pareja o esposa en el momento de su muerte, pues Atkins mantenía su vida personal relativamente privada.

Juan Atkins, DJ y productor estadounidense (@juan.cybotron.atkins / Instagram )

¿Qué signo era Juan Atkins?

Al haber nacido el 12 de septiembre, el signo zodiacal de Juan Atkins era Virgo.

¿Juan Atkins tenía hijos?

No hay registro público ni confirmación oficial disponible respecto a si Juan Atkins tuvo hijos.

Juan Atkins, DJ y productor estadounidense (@juan.cybotron.atkins / Instagram )

¿Qué estudió Juan Atkins?

Se sabe que Juan Atkins asistió a la escuela secundaria en el área de Belleville (Michigan) y estudió en el Washtenaw Community College (Ypsilanti, Michigan), donde conoció a Richard Davis (su compañero en Cybotron).

Allí se interesó más en la música electrónica que también estuvo vinculado a su curiosidad por la tecnología, los sintetizadores y las ideas futuristas.

¿En qué trabajó Juan Atkins?

Juan Atkins se desempeñó principalmente como DJ, productor musical y empresario discográfico. A lo largo de su trayectoria profesional:

Fundó proyectos fundamentales de música electrónica como Cybotron (junto a Rick Davis) y Model 500 .

(junto a Rick Davis) y . Creó en 1985 su propio sello discográfico independiente, Metroplex , desde el cual publicó varios de los clásicos seminales del género.

, desde el cual publicó varios de los clásicos seminales del género. Trabajó activamente como DJ y productor itinerante internacional hasta sus últimos días.

Fue productor musical, DJ y fundador de sello discográfico.

A finales de los 70 y principios de los 80 tocó guitarra y bajo en bandas de funk.

También usó el alias Infiniti y colaboró en proyectos como Borderland.

Durante más de cuatro décadas actuó como DJ en clubs y festivales de todo el mundo, consolidándose como una figura fundamental del techno.

Durante sus últimos años, Juan Atkins continuó presentándose en festivales y clubes internacionales. En 2023 también reactivó Cybotron para lanzar nueva música y regresar a los escenarios con el proyecto.

Su legado permanece en la historia de la música electrónica: ayudó a establecer un sonido futurista basado en sintetizadores, cajas de ritmos y estructuras rítmicas que influyeron en productores y artistas de distintas generaciones.