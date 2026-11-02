Tras meses de rumores, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación, luego de que la modelo fuera captada con un futbolista en el Gran Premio de México 2026.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un video para confirmar su separación tras casi 7 años de relación.

Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años José Eduardo Derbez

¿Paola Dalay y José Eduardo Derbez se separaron por César Romo? Esto se sabe

Horas antes de que Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaran su separación, la modelo compartió fotos junto al futbolista César Romo.

Se especula que Paola Dalay mantiene una relación con César Romo y decidió hacer oficial su separación con José Eduardo Derbez para evitar escándalos.

Desde hace varios meses surgió el rumor de que José Eduardo Derbez y su ahora expareja estaban separado, pero habían decidido no hacerlo oficial hasta inicios de noviembre.

Paola Dalay y el futbolista César Romo (Instagram)

Paola Dalay fue captada junto a César Romo en el Gran Premio de México 2026 y el conductor Gabi Cuevas asegura que tuvieron una actitud romántica, lo cual comprobaría que son pareja.

Aparentemente, Paola Dalay le habría sido infiel a José Eduardo Derbez con César Romo, pero Flor Rubio menciona que no fue infidelidad ya que estaban separados.

Gabo Cuevas compartió una foto de César Romo abrazando a Paola Dalay y la cual habría sido publicada en sus close friends de Instagram.

¿Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez?

Desde julio de 2026 iniciaron los rumores sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay; en agosto negaron que fuera verdad y dos meses después hicieron oficial su separación.

Gabo Cuevas asegura que Paola Dalay inició una relación con César Romo siendo pareja de José Eduardo Derbez, incluso sigue viviendo en la misma casa del actor.

Sin embargo, José Eduardo Derbez mencionó en su video que habían decidido separarse, pero no sabían cómo hacerlo oficial, por lo que Paola Dalay habría salido con César Romo después de su separación.