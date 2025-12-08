Shiky -de 53 años de edad- narra cómo casi pierde la vida por culpa de una muela; fue hospitalizado de emergencia.

A inicios de noviembre, Shiky fue sometido a una cirugía tras sufrir una infección en la muela que se extendió al oído y garganta.

Shiky casi muer por culpa de una infección en la muela

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2025, Shiky se lastimó la muela por culpa de una palomita.

Tiempo después, la muela de Shiky presentó una infección que se extendió y estuvo a punto de morir.

Recientemente, Shiky contó en una conferencia cómo la infección de una muela casi lo mata.

¡Qué susto! El ‘Chiky’ abre su corazón y explica qué fue lo que pasó con la infección de una muela que casi termina por arrebatarle la vida: “Corrimos a urgencias y ahí nos dijeron que un poquito más y ya no la contaba”. Además, comparte que perdió gran parte del dinero que ganó pic.twitter.com/V9Kpn3xZYQ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 7, 2025

“Fue un gran susto (...) fue una infección de muelas que se me pasó al oído y del oído al cuello hasta llegar a la garganta hasta casi asfixiarme. Fue una muela que estaba siendo tratada, pero me daban antibióticos hasta que la infección fue más fuerte que los medicamentos” Shiky

Shiky explica que, aunque la infección de la muela estaba siendo tratada con medicamentos, el padecimiento fue más fuerte que el tratamiento y al final tuvo que ser hospitalizado.

“Un poquito más y no lo cuentas. Fue una operación donde no sabían si hacerme una traqueotomía, porque estaba tan cerrada la garganta que no sabía si había hueco para entubarme” Shiky

El locutor menciona que su garganta estaba tan cerrada, que no sabían si hacerle una traqueotomía o entubarlo.

Al final, Shiky estuvo dos días intubados y sus médicos le mencionaron que, si hubiera tardado dos horas más en llegar al hospital, probablemente hubiera muerto.

Shiky sale del hospital tras padecer una infección (Instagram/@yosoyshiky)

Shiky pasó los peores días de su vida tras se intubado

Tras la cirugía, Shiky estuvo intubado dos días y narra que esta experiencia fue de las peores de su vida.

Pues sentía que se axficiaba y estuvo en terapia intermedia: “Sigo recuperándome, porque perdí la voz”.

Shiky menciona que estuvo algunos días en reposo, pero decidió regresar al trabajo para no perder sus proyectos.

Actualmente, Shiky continúa bajo tratamiento médico y sigue las indicaciones para no tener otro percanse.

Shiky ha compartido en Instagram videos de su estancia en el hospital y cómo ha sido su recuperación.

El conductor menciona que sus ahorros se fueron en pagar el hospital y ahora es consciente de la importancia de tener un seguro médico.