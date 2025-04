¿Qué le pasó a Shanik Berman? Confiesa que se quitó bubis y en pleno programa presume que quedó divina, “como niña de 15”.

Shanik Berman -de 66 años de edad- sorprendió a los televidentes del programa Hoy al presumir su nueva imagen y es que señaló que se quitó unas “prótesis” que tenía en el busto.

De acuerdo con Shanik Berman se encontraba muy feliz con su nueva imagen, aunque dejó en claro que su esposo no ha podido ver el resultado.

A unos días de haber celebrado su cumpleaños, Shanik Berman compartió que se había sometido a una operación para quitarse bubis.

Y es que durante la emisión de este jueves 24 de abril del programa Hoy, Andrea Escalona le dio un empujón a Shanik Berman, por lo que ella le pidió que no lo hiciera.

En ese momento Shanik Berman confesó que se acababa de someter a una cirugía en sus bubis por lo que debía tener cuidado con esa zona.

“No me hagas así porque me acabo de operar las bubis. Me las quité”

