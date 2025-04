¿Hay problemas entre Denisse de Kalafe y Shanik Berman? La cantante desmiente veto y pleito con la periodista luego de que la visitó en su programa.

Denisse de Kalafe -de 75 años de edad- se mostró sorprendida ante esta clase de rumores y dejó en claro cuál es la relación que mantiene con Shanik Berman.

Hace unos días se viralizó la noticia de un presunto desplante que le hizo Shanik Berman -de 66 años de edad- a Denisse de Kalafe cuando esta la fue a visitar a su programa de radio.

Tras la polémica generada, es la propia Denisse de Kalafe quien desmiente veto y pleito con Shanik Berman y asegura que es una gran amiga.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Denisse de Kalafe dijo desconocer de dónde había surgido la información, pues todos los periodistas siempre la han tratado bien.

“Yo no sé quién inventó eso, jamás en la vida. No hay un periodista, un conductor que no me haya recibido con los brazos abiertos, diez años después de mi ausencia, son muchos años”

Denisse de Kalafe