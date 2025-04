Shanik Berman aclara si le hizo el feo a Denisse de Kalafe cuando fue a visitarla a su programa de radio, ¿será que esta dispuesta a pedirle perdón a la cantante?

El nombre de Shanik Berman -de 66 años de edad- se viralizó en las redes sociales luego de que un chismoso dio a conocer que había tratado mal a Denisse de Kalafe.

De acuerdo con la versión que se dio a conocer, Denisse de Kalafe -de 75 años de edad- había aprovechado su visita a la radio para saludar a algunos periodistas, entre ellos a Shanik Berman.

El chismoso destacó que Denisse de Kalafe nunca pensó que Shanik Berman tendría una mala actitud con ella y es que ni habría dejado que se sentará.

En medio de los rumores, Shanik Berman explicó lo que pasó con Denisse de Kalafe y terminó señalando a su colaboradora.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Shanik Berman fue cuestionada sobre si era verdad que le había hecho el feo a Denisse de Kalafe.

Fiel a su estilo, Shanik Berman negó las versiones que aseguraban trató mal a Denisse de Kalafe y aseguró que ella en su espacio siempre les da lugar a todas las personas, más a una cantante con esa trayectoria.

En su conversación, Shanik Berman recordó que a ella la ayudaron cuando no contaba con una gran trayectoria, por lo que ahora trata de hacer lo mismo.

“Dicen que yo la saqué a patadas, que le hice el feo, el fuchi, que le dije lárgate... eso dijeron, ahora ustedes creen que yo que he recibo gente que empezó ayer o que han hecho el papel de la vida y a nadie le digo que no, porque a mí también me ayudaron cuando no había dicho nada, le voy a decir lárgate”

Shanik Berman