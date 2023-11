Shanik Berman se quiebra en súplicas a Juan José Origel y le comprueba que jamás habló mal de él como lo dio a entender en su programa Con Permiso.

Juan José Origel -de 76 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que confesó que se encontraba feliz tras haber conocido a una persona en España.

Varios medios de comunicación retomaron sus declaraciones, sin embargo Juan José Origel se mostró harto de todas las personas que habían hablado de él.

Junto a Martha Figueroa, Juan José Origel arremetió en contra de Shanik Berman -de 64 años de edad- y le advirtió que jamás la volvería a invitar a su programa Con Permiso.

Tras las duras declaraciones de Juan José Origel, Shanik Berman ya le respondió y entre lágrimas lamentó que se haya expresado así de ella pues aseguró que jamás lo hubiera lastimado.

Pero hubo alguien que ya descubrió las intenciones de Shanik Berman y asegura que hay una razón detrás de la súplica de la conductora y no solo es por el cariño que le dice tener a Juan José Origel.

Así le suplicó Shanik Berman a Juan José Origel y asegura que jamás lo hubiera lastimado

En pleno programa, Juan José Origel explotó en contra de Shanik Berman luego de que presuntamente había hablado sobre sus declaraciones en donde reveló que había conocido a alguien que lo tenía muy feliz.

Pese a que la consideraba su amiga, Juan José Origel aseguró que Shanik Berman era una “hocicona” y le advirtió que no la volvería a invitar a su programa Con Permiso.

“Shanik, aquí no te vuelves a aplastar nunca, por andar hablando de mí, hocicona, dejen que venga” Juan José Origel

Tras los duros cuestionamientos de Juan José Origel, Shanik Berman no dudó en responderle y le aseguró al conductor que jamás lo hubiera lastimado.

Entre lágrimas, Shanik Berman aseguró que se encontraba muy triste luego de que escuchó las declaraciones de Juan José Origel.

“Estoy muy triste por algo que pasó, me dan ganas de llorar (…) Si porque yo lo adoro, yo jamás lo hubiera lastimado” Shanik Berman

Shanik Berman aseguró que lo que le había dolido es que Martha Figueroa también arremetió en su conta como si ella en algún momento hubiera hablado mal de ellos.

“Me quiero morir de la tristeza... Lo que más me dolió es que Martha Figueroa le dijo: ‘Me duele mucho decirte que te lo dije’” Shanik Berman

En el programa con Maxine Woodside, Shanik Berman aseguró que jamás diría nada malo de Juan José Origel pues lo quiere mucho.

“Pepillo yo nunca diría algo de ti, te adoro con todo el corazón; si necesitas mi sangre te la doy, cómo crees que diría algo malo de ti” Shanik Berman

Shanik Berman aseguró que lo único que desea es la felicidad de Juan José Origel y si no se encuentra enamorado ella pide su mano.

“Pepillo te amo con toda el alma, quiero tu felicidad, tú felicidad, también es mi felicidad. Si no estás enamorado, qué bueno, porque entonces seguirás siendo el soltero más codiciado de México” Shanik Berman

Shanik Berman le muestra a Juan José Origel que no habló mal de él

En su programa, Shanik Berman se volvió a mostrar muy triste pues lamentó que Juan José Origel se haya expresado de esa manera de ella.

Incluso Shanik Berman compartió un video con lo que dijo de Juan José Origel para comprobarle que jamás habló mal de él.

Shanik Berman lamentó que Juan José Origel haya dicho esas palabras en su contra pues cree que alguien le dijo algo que no pasó y él en realidad no la escuchó.

En su intervención, Shanik Berman le recordó a Juan José Origel que lo quiere mucho pues es una de las personas más especiales en su vida.

Shanik Berman se disculpó con Juan José Origel por si le molestaron sus declaraciones, pero le dejó en claro que no dijo nada malo.

Esta es la razón por la que Shanik Berman le habría suplicado a Juan José Origel para que la perdone

Luego de que Shanik Berman se mostró muy afectada por las declaraciones de Juan José Origel, hubo alguien que vio que hay algo detrás de sus disculpas.

De acuerdo con Dael Quiroz, lo que más le dolió a Shanik Berman es que Juan José Origel dijo que ya no la va a invitar a su programa Con Permiso.

Dael Quiroz destacó que a Shanik Berman no le pagan por ir a Con Permiso, pero para ella es muy importante aparecer en la televisión por lo que no le importa que no reciba compensación económica.

Según Dael Quiroz para Shanik Berman es muy importante que la sigan invitando a Con Permiso, más allá de su relación con Juan José Origel.