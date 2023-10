Shanik Berman critica a Marysol Sosa: “Ya no canta bonito”, para encender a Anel Noreña y ella revela si habrá reconciliación con su hija.

Marysol Sosa -de 41 años de edad- ha retomado la música y ha hecho varios homenajes a su papá, José José.

Hace unos meses, estuvo presente en el concierto “Amar, querer y rockear” y a inicios de octubre lanzó el tema “Ya lo pasado, pasado” con Estrellas de Sinaloa.

Shanik Berman -de 64 años de edad- no tuvo filtros al decir que no le gustó la canción de Marysol Sosa y que “ya no canta bonito”.

Shanik Berman lanza venenoso comentario contra Marysol Sosa y Anel Noreña la defiende

Anel Noreña -de 78 años de edad- fue invitada al programa Hoy y habló de las posibilidades de reconciliarse con Marysol Sosa.

Fue ahí que Shanik Bermán lanzó una fuerte crítica a la hija de José José: “Ya no está cantando bonito como antes”.

Anel Noreña y Marysol Sosa (Agencia Mexico)

Anel Noreña no pudo ocultar su descontento y lanzó una mirada inquisidora a Shanik Berman.

“¿Se te hace? Yo lo que sí la defiendo es que se está metiendo en todos los géneros, ya canta con la banda, ya canta con los rocks, o sea, la chica se está moviendo” Anel Noreña

La cizaña Shanik Berman no paró ahí, pues dijo que a pesar del conflicto con Anel Noreña, Marysol Sosa seguirá cantando las canciones de José José.

“Dijo que le vale camote y que va seguir cantando las canciones de su papá” Shanik Berman

Anel Noreña explicó que las canciones de José José las puede cantar cualquiera, incluso Marysol Sosa.

“Las canciones de su papá las puede cantar todo mundo mijita, tú principalmente”

¿Marysol Sosa se va reconciliar con Anel Noreña? Una de ellas asegura que sí

Hace una año, Anel Noreña confirmó que estaba distanciada de Marysol Sosa y luego le “declaró la guerra”, al no permitirle usar la imagen de José José.

Entre dimes y diretes, Anel Noreña reveló que muy pronto habría un acercamiento con Marysol Sosa.

Pero, Marysol Sosa dijo en una entrevista que la reconciliación con su mamá esta muy lejos de ocurrir, lo que habría molestado a Anel Noreña.

“Hoy tuvimos una muy buena entrada ella y yo en la mañana, y eso no sé cuando lo dijo, pero bueno” Anel Noreña

La ex de José José aprovechó el espacio en Hoy, para recordarle a Marysol Sosa que tienen contacto a través de mensajes.

“‘Madre te amo, bendiciones’, ¿eso me pusiste no?, y yo ¿qué te puse ayer?... ‘mi hijita, te amo, los estoy esperando siempre’, y tú me pusiste eso: ‘Madre te amo, bendecido jueves’” Anel Noreña

Anel Noreña y Marysol Sosa (Agencia México)

Por otro lado, Marysol Sosa reprocha que Anel Noreña haya hecho pública su enemistad y quiera tener contacto con ella a través de los medios, cuando su mamá tiene como contactarla directamente.

“Sigo sorprendida por la parte pública, el salir a gritar a los cuatro vientos: ‘ah, mi hija’, cuando mi mamá tiene mi teléfono, mi dirección (...) lleva como dos meses diciendo lo mismo” Marysol Sosa

Anel Noreña ha manifestado su deseo de volver a tener una relación cordial con Marysol Sosa y ella ya quiere dejar el tema por la paz y en privado.